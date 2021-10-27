إيلون ماسك يكشف عن سبب غريب لتفضيله عملة "دودج كوين" المشفرة

دعم الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، وأغنى رجل في العالم بهامش سريع النمو، مرارًا عملة دودج كوين المنافسة للبيتكوين والتي تقوم على "الميم" meme أو المزحة خلال العام الجاري.

وارتفع سعر دودج كوين بنسبة 9000% خلال الـ 24 شهرًا الماضية، وتفوق كثيرًا على بيتكوين وإيثريوم وغيرهما من العملات المشفرة الرئيسية. وصعدت عملة "الميم" إلى المراكز العشرة الأولى للعملات المشفرة من حيث القيمة في مايو، وقد تحدت حتى الآن التوقعات بأنها على وشك الانهيار.

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الآن، مع تمكن سعر دودج كوين من الاحتفاظ بمعظم مكاسبه الهائلة، كشف ماسك أن عمالا في شركته للسيارات الكهربائية تسلا وتلك المتخصصة في الفضاء سبيس إكس أقنعوه بشراء دودج كوين، واصفاً إياها بـ "عملة الشعب المشفرة".

وقال ماسك عبر تويتر: "الكثير من الأشخاص الذين تحدثت إليهم على خطوط الإنتاج في تسلا أو يبنون صواريخ في سبيس إكس يمتلكون دوج.. إنهم ليسوا خبراء ماليين أو خبراء تقنيين في وادي السيليكون. لهذا السبب قررت دعم دوج. لقد شعرت وكأنها عملة مشفرة للناس".

كان ماسك يرد على منشور مرتبط بقصة خبرية ادعت أن معدل اعتماد دودج كوين في الولايات المتحدة يقارب ضعف مثيله في بقية العالم. فما يزيد قليلاً عن 30٪ من حاملي العملات المشفرة في الولايات المتحدة يمتلكون دودج كوين، وفقًا لمسح أجراه موقع Finder لمقارنة الأسعار.

هذا الأسبوع، قال ماسك إنه يمتلك بيتكوين وإيثريوم ودودج كوين فيما نفى حيازة عملة شيبا إينو Shiba inu المنافسة.

وكانت أسعار Shiba inu صعدت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تكهنات بأن ماسك قد اشترى العملة المشفرة التي تعتمد صورة كلب، والشائعات التي تدور حول إضافتها من قبل تطبيق التداول الخالي من الرسوم Robinhood.

انفجر سعر دودج كوين هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 10000٪ تقريبًا منذ أكتوبر 2020، ودفع "الميم كوين" إلى المراكز العشرة الأولى في مجال العملات المشفرة، بمساعدة شخصية من تغريدات ماسك على تويتر. وللمقارنة، أضافت عملة بيتكوين 400٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ووصل سعر دودج كوين إلى ذروته في مايو قبل ظهور ماسك في العرض الكوميدي الأميركي ساترداي نايت لايف، ومنذ ذلك الحين فقدت حوالي 70٪ من قيمتها. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أيضًا العملات المشفرة الأخرى المستندة إلى "الميم" والتي تتطلع إلى الاستفادة من نجاح دودج كوين، حيث صعدت عملة shiba inu بنسبة 400٪ خلال الشهر الماضي.