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جون باغانو للعربية: 9 علامات تجارية عالمية ستنضم إلى مشروع البحر الأحمر

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مبادرة الاستثمار

جون باغانو للعربية: 9 علامات تجارية عالمية ستنضم إلى مشروع البحر الأحمر

أكبر مشروع سياحي في العالم يعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو، عن العلامات التجارية العالمية التي ستنضم إلى مشروع البحر الأحمر منها Accor و"جميرا" وST REGIS.

وذكر في مقابلة مع "العربية"، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء، أن مشروع البحر الأحمر يركز على الاستدامة، وسيكون أكبر مشروع سياحي في العالم يعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة.

وتابع: "نحن فخورون جدا اليوم للإعلان أن 9 علامات تجارية عالمية سينضمون لمشروع البحر الأحمر، ولدينا صفقات مع Accor و"ماريوت" وHYATT وجميرا.

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وأضاف أننا سنحضر إلى الموقع ST REGIS وFAIRMONT وSLS وRAFFLES THE GRAND HYATT إضافة إلى

INTERCONTINENTAL ومنتجع SIX SENSES وجميرا التي ستكون شريكا عظيما بالنسبة لنا فهي تستثمر في العديد من الشواطئ في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي: "نحن مسرورون جدا لاستقبال هذه العلامات التجارية الرائعة في البحر الأحمر، والمملكة بأكملها ستستفيد من هذه العلامات والقطاع السياحي السعودي ككل.

وأضاف جون باغانو: "أولا نحن فخورون جدا بالسعودية وإطلاق المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد، وكما نعلم المملكة تهدف لإنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وهذا يعتبر هدفا عظيما كما أن المملكة تنوي زراعة عشر مليارات شجرة".

وتابع: "كما نعلم مشروع البحر الأحمر يركز على الاستدامة، وسنكون أكبر مشروع سياحي في العالم يعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة".

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