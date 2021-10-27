رئيس "نيوم" للعربية: افتتاح مدينة نيوم الصناعية بعد شهر

كشف الرئيس التنفيذي لـ "نيوم" نظمي النصر في تصريحات لـ"العربية"، اليوم الأربعاء، عن افتتاح مدينة نيوم الصناعية بعد شهر.

وقال إن "نيوم" ستتحول إلى شركة قابضة مع تأسيس شركات تابعة لها في جميع القطاعات.

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وأمس الثلاثاء، وقعت شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة، اتفاقية مشروع مشترك مع شركة ون ويب One web (شبكة الاتصالات العالمية التي تعمل في الفضاء) بقيمة 200 مليون دولار، لتوفير شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى "نيوم" والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط ودول شرق إفريقيا المجاورة.

وفي مقابلة منفصلة مع "العربية" على هامش "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض، أكد جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة، أن الاتفاقية مع One web تهدف إلى توظيف الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتوفير اتصال سريع وفعّال في كافة مناطق نيوم.

بحسب برادلي الهدف توفير شبكة اتصال عبر الأقمار الصناعية في نيوم والسعودية والشرق الأوسط.