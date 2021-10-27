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عملة مشفرة ترتفع 100% في أسبوع.. ماسك تخلى عنها

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عملات مشفرة

عملة مشفرة ترتفع 100% في أسبوع.. ماسك تخلى عنها

روبين هوود توضح أسباب رفض إدراجها على منصتها

دبي - العربية.نت

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طالب المستثمرون الأفراد شركة روبين هوود ماركتس بإدراج عملة شيبا إينو، وهي عملة مشفرة تأخذ اسمها من التميمة على صورة كلب والخاصة بعملة دوجكوين، وهي نفسها محاكاة ساخرة لـ"بيتكوين".

ووفقاً لكل مقياس مالي تقليدي تقريباً يستخدم لتقييم الأصول، فإن عملة شيبا إينو لا قيمة لها في الأساس. ولكن في عالم التشفير، لا يقتصر الأمر على قيمة العملة المشفرة فحسب، حيث ارتفعت شيبا إينو بنسبة 100% خلال الأسبوع الماضي، مما يمنحها قيمة سوقية إجمالية تزيد عن 28 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعلى الرغم من المطالبات الكبيرة لإدراج عملة شيبا إينو على منصة التداول الشهيرة روبين هوود Robinhood، فإن الرئيس التنفيذي لشركة روبين هوود، فلاد تينيف، قال: "سنكون حذرين للغاية". "نسمع هذا بصوت عالٍ وواضح، يريد عملاؤنا عملات مشفرة جديدة".

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وأكدت الشركة أنها ستظل حذرة بشأن إضافة عملات معدنية جديدة، خاصة إذا كانت تخاطر بإثارة مخاوف من المنظمين كأوراق مالية غير مسجلة. حيث ستسمح محافظ العملات المشفرة، التي ستتوفر قريباً على نظامها الأساسي، للمستخدمين بالوصول بعد ذلك إلى عملات مشفرة أخرى لا توفرها روبين هوود، وفقاً لـ تينيف.

وعلى الرغم من رفض روبين هوود، إضافة شيبا إينو إلى منصتها للتداول، فإن تجربتها مع العملات المشفرة تشير إلى اتجاه أخر، حيث مثلت عائدات التشفير 64% من إيرادات الشركة البالغة 233 مليون دولار في الربع الثاني.

ولكن في الربع الثالث، تراجعت الإيرادات المرتبطة بالعملات المشفرة إلى 51 مليون دولار فقط، حيث فقدت دوجكوين – بسبب تصريحات المليارديرات، إيلون ماسك، ومارك كوبان، وباتت شيبا إينو تحل مكانها في قلوب عشاق التشفير.

ويراهن بعض المستثمرين بشكل كبير على شيبا إينو، على أمل العثور على عوائد سريعة بعد الندم لفقدان موجة دوجكوين، فقد يعوض الكلب الجديد خليفته السابق.

وقلصت عملة شيبا إينو بعض مكاسبها في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن قام إيلون ماسك، بالتغريد بأنه لا يمتلك العملة المشفرة، وحدد 3 عملات مشفرة فقط في محفظته، وهي بيتكوين، وإيثريوم، ودوجكوين.

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