وزارة الطاقة للعربية: الأردن ملتزم بخفيض الانبعاثات لـ31% بحلول 2030

قالت مديرية التخطيط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، شروق عبد الغني، إن الأردن ملتزم بتطبيق المعايير الاستراتيجية لقمة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تحديات آثار التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات إلى 31% بحلول عام 2030.

وأوضحت شروق في مقابلة مع "العربية"، أن مبادرة الشرق الأوسط التي أطلقتها السعودية والمشاركة ذات المستوى المرتفع بهذه المبادرة تؤكد أن التغير المناخي يتجاوز كافة الحدود.

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وذكرت أن المشاركة في المبادرة تتطلب قيام الدول بما يتوافق مع التحديات وآثار التغير المناخي.

وأشارت إلى رفع الأردن نسبة الالتزام بخفض الانبعاثات الضارة من 14% إلى 31% بحلول 2030، ويعكس ذلك التزام المملكة في مواجهة التحديات.

وقالت، إن قطاع الطاقة من القطاعات الهامة التي لديها أثر كبير بمواجهة آثار التغير المناخي حيث أن التحول نحو الطاقة المتجددة أمر ضروري، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في الأردن تصل إلى 25%.

وتابعت: "تتضمن استراتيجية الأردن لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 عددا من البرامج المشاريع بهدف مواجهة التحديات والتحول نحو الطاقة النظيفة".