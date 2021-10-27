44 شركة أجنبية مرخصة تنقل مقراتها الإقليمية للرياض خلال عام

كشفت الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، عن عدد الشركات العالمية التي قررت حتى الآن اتخاذ الرياض مقراً إقليمياً لها. وهي 44 شركة منها بيبسيكو وديدي وبيكر هيوز ويونيليفر وفيستاس.

وتسلَّمت الشركات اليوم الأربعاء تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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وستوفر مقرات هذه الشركات في الرياض نحو 30 ألف وظيفة، إذ أن كل وظيفة تستحدث في المقر الإقليمي ستنتج وظيفتين على الأقل في الاقتصاد الأساسي، وسيوفر البرنامج فرصًا واعدة للمواهب الوطنية للعمل في الشركات العالمية كما يستهدف برنامج المقرات الإقليمية في الرياض إضافة 18 مليار دولار للاقتصاد المحلي بحلول 2030.

وتهدف المملكة إلى استقطاب 480 مركزاً إقليمياً خلال العشر سنوات القادمة، ويعد المقر الإقليمي كيان تابع لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالسعودية لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتم العمل على تسهيل إجراءات إنشاء الشركات العالمية مقرات لها في السعودية من خلال سلسلة من الإصلاحات بالتعاون مع كل من وزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأكد فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن المملكة تعمل لتصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات في العالم خلال العشر سنوات القادمة وترغب في استقطاب ليس الشركات العالمية فحسب بل أيضاً المهارات العالمية.