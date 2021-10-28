أرامكو: الهيدروجين هو الخيار الوحيد للوصول إلى انبعاثات صفرية

ضمن جلسة ناقشت مستقبل الطلب على الهيدروجين، والتي أدارها الزميل ناصر الطيبي ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أكد كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، أحمد الخويطر، أن الطلب على الهيدروجين تضاعف بشكل كبير منذ 2018، مشدداً على أن الهيدروجين هو الخيار الوحيد أمام العالم لتحقيق مستهدفات الانبعاثات الكربونية.

وقال: "العالم تغير كثيراً منذ 2018، والطموحات العالمية لتحقيق بصمة كربونية أقل تضاعفت إلى مستويات أعلى. لقد رأينا التزامات من عدة دول تحاول نزع الكربون من اقتصاداتها ومن أنظمتها للطاقة والحد من البصمة الكربونية".

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وتابع: "إذا حاولنا عالميا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لا توجد طريقة لتفادي الهيدروجين فهو الخيار الوحيد لتحقيق ذلك للسماح بنزع الكربون".

وأضاف كبير الإداريين التقنيين في شركة أرامكو، أنه مع تغير البيئة وتغير الطلب والعرض خاصة في ظل النظرة المستقبلية للطلب منذ 2018، تتوقع منظمة الطاقة العالمية ارتفاع الطلب على الهيدروجين بما يوازي 38 مليون برميل من النفط في 2050، ما يجعل الهيدروجين مكونا أساسيا في نظام الطاقة.