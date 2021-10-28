السلفادور تستغل هبوط "بيتكوين".. استحوذت على 420 وحدة جديدة

قال رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، في منشور على تويتر، إن بلاده اشترت 420 وحدة إضافية من بيتكوين للاستفادة من انخفاض أسعارها الأخير.

وارتفعت مقتنيات السلفادور، إلى ما مجموعه 1100 وحدة من العملة المشفرة منذ أن أعلن بوكيلة عن عمليات الشراء الأولى في 6 سبتمبر.

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تعد السلفادور، أول دولة في العالم، تعتمد بيتكوين كعملة رسمية للبلاد، إلى جانب الدولار الأميركي، اعتباراً من 7 سبتمبر الماضي.

وتأتي تغريدة بوكيلة، بعد تراجع سعر بيتكوين عن قمته التاريخية الجديدة عند 66976 دولارا في وقت سابق من هذا الشهر، لكن العملة المشفرة الأشهر لا تزال مرتفعة بنحو 20% منذ 7 سبتمبر.

بات رئيس السلفادور، منشغلاً بنشر العملة المشفرة وجعلها جزءاً رئيسياً من الحياة اليومية لمواطني بلاده، لتقليل رسوم تحويل العملات، حيث قال الأسبوع الماضي، إن شركة الطيران منخفض التكلفة فولاريس ستقبل العملة المشفرة بيتكوين، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تقوم بهذه الخطوة. فضلاً عن كونها أول شركة طيران تقبل التعامل بمحفظة شيفو Chivo"، والأخيرة محفظة إلكترونية أطلقتها السلفادور لتسهيل عمليات الدفع عبر بيتكوين.