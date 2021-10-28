جنرال إلكتريك للعربية: تصنيع التوربينات الأعلى كفاءة في مصنعنا بالدمام السعودية

قال رئيس جنرال إلكتريك في السعودية، هشام البهكلي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الأيام الماضية أظهرت كيفية اهتمام السعودية ودول المنطقة بموضوع إحلال الكربون والحياد الصفري، وتلك الأمور لا يمكن تحقيقها دون شراكة بين الدول والقطاع الخاص مثل شركة جنرال إلكتريك "جي إي".

وأضاف البهكلي، أنه لا بد من سياسات معينة تدفع في هذه الاتجاه، وهذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الشركة وأخذته على عاتقها، وتستهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2030، والحياد الصفري بحلول 2050، ولا يمكن تنفيذ ذلك دون العمل مع دول محورية مثل السعودية ودول المنطقة ولمسنا كل الدعم من المملكة في هذا الشأن.

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وأضاف رئيس "جي إي" السعودية، أن 40% من مشاكل الكربون ناتجة عن قطاع الطاقة والتدفئة، وهنا يأتي دور شركة جنرال إلكتريك عبر مشاركة الدول ومحاولة بذل أقصى الجهود لتقليص هذه المنظومة سواء بالابتكار أو الطاقات المختلفة.

وأكد هشام البهكلي أنه لابد من مساهمة الشركات مع الحكومات في البنية التحتية الخاصة بشبكات الطاقة، ويمكن توفير الكربون عبر الشبكات والمدن الذكية، لافتاً إلى أن شركته تمثل جزءًا كبيراً من الحلول على مستوى العالم.

وقال البهكلي، إن جنرال إلكتريك تصنع التوربينات الأكثرة كفاءة، بسبب أنها الأقل استهلاكاً للغاز والأعلى إنتاجية للطاقة بأحد المصانع المملوكة للشركة خارج أميركا في مدينة الدمام السعودية.

وأشار إلى أهمية تحول المحطات العادية إلى الدورة المركبة، وأن "جي إي" تستثمر كثيرا في البطاريات والشبكات والرياح سواء بحري أوأرضي وبجمع هذه الحلول لتطبيقها في دول مثل السعودية ستحقق هدف الحياد الكربوني قبل الوقت المحدد، مؤكداً على العمل الدؤوب للمسؤولين في قطاع الطاقة بالسعودية على توفير الطاقة المستدامة.

وأضاف هشام البهكلي أن الطاقة في المملكة كافية، لكن في المستقبل لديها مشاريع توسعية في الطاقة منها تغطية المدينة المنورة والقصيم ومشاريع في قطاع الرياح، حسب ما أعلنت وزارة الطاقة تصل 15 غيغاوات وأيضا المشروع القادم مشروع ينبع، مؤكداً أن المملكة من أعظم الدول في الشراكة والتوطين والاستثمار.