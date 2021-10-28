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رئيس شركة نسر: يجب تعزيز دور الهيدروجين الأخضر والأزرق على حساب الرمادي

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شريف فودة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نسر
شريف فودة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نسر
طاقة

رئيس شركة نسر: يجب تعزيز دور الهيدروجين الأخضر والأزرق على حساب الرمادي

لدعم جهود الحد من التغير المناخي

دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "نسر"، شريف فودة، إنه يجب تعزيز دور الهيدروجين الأخضر والأزرق على حساب الرمادي لدعم جهود الحد من التغير المناخي.

وأضاف أن شركته أطلقت مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في يناير الماضي وذلك لتوفير التكنولوجيا لتمكين قطاع الطاقة النفط والغاز من الإنتاج بطريقة صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن الهيدروجين يعد أكبر طريقة لتعويض الانبعاثات من خلال التقاط الكربون وتخزينه لأنه الأغلبية من إنتاج الهيدروجين نحو 95% من إنتاجه رمادي وذلك لن يفيد التغير المناخي.

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وذكر أن تقليص الكربون يعتمد على انبعاثات الميثان وكيفية مراقبة التقاط الكربون خلال مراحل إنتاج الطاقة وإنتاج الهيدروجين.

وتابع: "وبالوقت ذاته، يمكننا لعب دور استراتيجي في الهيدروجين الأخضر خاصة في التقاط المخلفات التي تحدث خلال عمليات الإنتاج مثل الشعلات، الكثير من دول المنطقة قادرة على انتاج النفط مع حرق الغاز، ويعتبر ذلك فقدا".

وأوضح أنه يجب "أن نكون عمليين في استخدام البنية التحتية التي لدينا في استخدام إنتاج مصادر أخرى للطاقة في المنطقة".

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