وزير التموين للعربية: مصر تتعاون مع سيتي غروب للتحوط ضد ارتفاع أسعار السلع

قال وزير التموين المصري، علي مصيلحي، إن تحديد السعر الجديد للخبز المدعوم سيستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن مصر قادرة على استيعاب الزيادة فى أسعار السلع الغذائية.

وأضاف لـ "العربية" أن الوزارة لا تستهدف خفض قيمة الدعم ولكن رفع كفاءة إدارته، لافتا إلى التعاون مع سيتي غروب لدراسة عقود للتحوط ضد ارتفاع السلع الغذائية وفي مقدمتها القمح.

مادة اعلانية

وذكر أن هناك لجنة في وزارة المالية نعمل معها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن الدخول في عقود تحوط عند تذبذب الأسعار.

وأوضح أنه سيتم الانتظار إلى يناير وفبراير لدراسة ملامح السوق الجديدة، موضحا أن هناك مؤسسات أخرى يتم التعاون معها بشأن عقود التحوط.

وفاد أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة، وفرت لمصر العملات الصعبة لكي تشتري مواد غذائية في السوق الفورية.