تغيير اسم "فيسبوك" يربك أوساط "وول ستريت".. ماذا عن FAANG؟

بالنسبة للمحللين والصحافيين المتخصصين في القطاع المالي، كان FAANG الاختصار الذي لا مفر منه خلال السنوات الخمس الماضية للإشارة إلى أكبر خمس شركات للتكنولوجيا في أميركا وهي فيسبوك، وأبل، وأمازون، ونتفليكس، وغوغل.

لكن مع قيام شركة فيسبوك بتغيير اسمها إلى Meta، بدأت الأوساط تتساءل: هل بات من الضروري تغيير FAANG إلى MAANG؟ MAANA؟ أو MANGA؟!

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ويبدو أنه بتحديد الاختصار باستخدام شعار Facebook الجديد Meta قد نحصل على اسم فاكهة استوائية!

لكن، هناك سابقة في الالتفاف حول طبيعة الاختصار المرتبط بأسماء كبرى شركات التكنولوجيا، فقد ظل حرف G دون تغيير، رغم أن Google أصبحت تابعة لشركة Alphabet القابضة.

وعادة ما يحيل حرف M إلى شركة Microsoft Corp، التي لم يكن M الخاص بها قادرًا على كسر مزيج الحروف الخمسة. وهناك اقتراحات بإسقاط Netflix من تركيبة الحروف واستبدالها بشركة ذات رأس مال أكبر كشركة Tesla Inc.

يذكر أن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، أعلن أنه تم تغيير اسم الشركة إلى "ميتا" اعتبارا من الخميس، في وقت تواجه انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.