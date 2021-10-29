عرض شهير من Netflix يتحول إلى عملة مشفرة.. قفزت 2400% في 24 ساعة

أثار "Squid Game" عرض Netflix الجديد باللغة الكورية الذي يدور حول بطولة مميتة لبالغين يلعبون ألعابًا للأطفال على أمل الفوز بجائزة نقدية كبيرة، ضجة حول العالم. والآن بات لديه عملة مشفرة مرتبطة به شهدت ارتفاعاً كبيراً بمجرد إطلاقها.

يتم تداول SQUID عند 2.22 دولار، بزيادة تقارب 2400% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقيمتها السوقية تزيد عن 174 مليون دولار.

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لكن CoinMarketCap أصدرت تحذيرًا، قائلة إنها تلقت "تقارير متعددة" تفيد بأن المستخدمين غير قادرين على بيع هذا الرمز المميز على Pancakeswap، وهي بورصة لامركزية شهيرة. ومن غير الواضح سبب عدم قدرة بعض المستخدمين على بيع الرموز المميزة الخاصة بهم، لكن الوثيقة التي تصف العملة تضع تقنية لمكافحة الإغراق تمنع الأشخاص من بيع عملاتهم إذا لم يتم استيفاء شروط معينة.

تواصلت شبكة CNBC من خلال معلومات الاتصال المدرجة في موقع Squid، لتسأل عما إذا كان المطورون على دراية بالمشكلة ويعملون على إصلاحها، ولم تتلق ردًا على الفور.

العملة، التي بدأ بيعها المسبق في 20 أكتوبر، وعلى ما يبدو "تم بيعها في ثانية واحدة"، وفقًا للوثيقة، تنضم إلى قائمة العملات المشفرة الساخرة الأخرى التي شهدت زخماً كبيراً بدون سبب معين، بخلاف الدعاية الجيدة. على سبيل المثال، تضاعف سعر عملة shiba inu المستوحاة من meme أو مزحة في الأسبوع الماضي.

تم إطلاق الرمز المميز SQUID باعتباره عملة حصرية لمشروع Squid Game، وهو عبارة عن منصة تشفير للعب من أجل الربح. البطولة على الإنترنت، التي تنطلق في نوفمبر، تحاكي الجولات الست من الألعاب التي ظهرت في العرض التلفزيوني الذي يحمل الاسم نفسه.

لكن على عكس نظيره في Netflix، قالت الشركة "لا نقدم عواقب مميتة على ما يبدو!".

وعلى عكس السلسلة أيضًا، التي توجت بجائزة كبرى قدرها 38.5 مليون دولار الفائز النهائي، لن تضع هذه المحاكاة الافتراضية للعبة Squid حدا أقصى للمكافأة النهائية، ولا لعدد المشاركين.

مع ذلك، سيتعين على اللاعبين دفع سعر محدد مسبقًا عبر عملة SQUID من أجل المشاركة في كل لعبة، كما تتطلب بعض الجولات من المستخدمين شراء NFT (رمز غير قابل للاستبدال) حسب الطلب، والمتاح للبيع على موقع الويب الخاص. وتتميز بعض NFTs هذه بكونها شخصيات من العرض، بما في ذلك الحراس الذين يرتدون بدلات ذات لون وردي مائل إلى الحمرة لكامل الجسم وأقنعة سوداء تغطي وجوههم بالكامل.

بالتالي إذا كنت ترغب في المشاركة في المباراة النهائية للبطولة، فسيتعين عليك دفع 15000 أو 33450 دولارًا، وشراء NFT.

يتم تقسيم رسوم الدخول لكل جولة بين المطورين (10%) ومجموعة المكافآت (90%).

يأتي ذلك وسط موجة حديثة من عمليات الاحتيال والبرامج الضارة المتعلقة بلعبة Squid، حيث يسعى مجرمو الإنترنت إلى جذب الجماهير.