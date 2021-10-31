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تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 1.1% إلى 13.3 مليار ريال خلال سبتمبر

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اقتصاد السعودية

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 1.1% إلى 13.3 مليار ريال خلال سبتمبر

تراجعت 2.8% على أساس شهري

دبي - العربية.نت

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ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 1.1% في سبتمبر 2021، إلى 13.35 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.21 مليار ريال (3.52 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، فيما تراجعت التحويلات 2.8% مقارنة بنحو 13.74 مليار ريال (3.56 مليار دولار)، في أغسطس 2021، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت" لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وارتفعت تحويلات الوافدين إلى 116.32 مليار ريال (31.02 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 110.24 مليار ريال (29.4 مليار دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 5.5%.

كانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019.

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ذكر البنك الدولي، في موجز سابق له، أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، إذ سجَّلت هبوطا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة.

وأظهر أحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 540 مليار دولار في عام 2020 منخفضةً 1.6% فحسب عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019.

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