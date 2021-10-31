هل تصلح العملات المشفرة للدفع؟ .. هذا ما يعتقده الشريك المؤسس لأبل

يعتقد الشريك المؤسس لشركة أبل ستيف وزنياك، أن العملات المشفرة ستسخدم بكفاءة كوسيلة للدفع.

وقال إنه مع "المعسكر الذي يؤمن بأن العملات المشفرة سيتم استخدامها بكفاءة". وأشار في حديثه لياهو فاينانس، إلى أن العالم به الآن العديد من القنوات الرقمية للدفع، وحتى لتحويل الأموال.

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وذكر أن هذا الأمر بدأ مع ظهور باي بال، والآن يوجد أبل باي وأبل كاش.

وأوضح أن العملات المشفرة تتميز عن طرق الدفع التقليدية في أنه لا يمكن تتبع العمليات المتعلقة بالتحويل والدفع الخاصة بها.

ويبدو أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع تكتسب المزيد من القوة مؤخرا، على الرغم من تقلب أسعارها.

وارتفعت أسهم شركة باككت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن شراكة مع مساتركارد لكي تقدم بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بالعملات المشفرة، إذ أن تلك الخطوة ستهل عملية الدفع باستخدام العملات المشفرة.

المؤسسات

يبدو أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى هي الأخرى بدأت تثق في العملات المشفرة بصورة أكبر، إذ أن صندوق بيتكوين الذي أطلقته بروشيرز الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، وجمع نحو مليار دولار في يمين، كان اكثر المكتتبين فيه مؤسسات.

وشكل المستثمرون الأفراد ما بين 12 إلى 15% فقط من صافي الشراء في أول يومين تداول.