الغذاء والدواء الأميركية تؤجل استخدام لقاح شهير على الأطفال.. بسبب هذه المخاطر!

قالت شركة موديرنا إن إدارة الغذاء والدواء ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال تقييمها للقاح كوفيد-19 التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأوضحت موديرنا في بيان، أن الوكالة تبحث على وجه التحديد في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب عند الأطفال، وقد لا تكتمل المراجعة حتى يناير 2022.

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وقالت موديرنا: "إن الشركة ملتزمة تماماً بالعمل عن كثب مع إدارة الغذاء والدواء لدعم مراجعتها وهي ممتنة لإدارة الغذاء والدواء على مثابرتها".

وأضافت الشركة أيضاً أنها ستؤخر تقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ لجرعة أصغر من اللقاح للأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً بينما تكمل إدارة الغذاء والدواء مراجعتها.

يأتي ذلك، فيما كشفت موديرنا في مايو الماضي، أن لقاحها ضد فيروس كورونا كان فعالاً بنسبة 100% في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. كما تقدمت الشركة بعد ذلك بطلب لتوسيع الاستخدام الطارئ للقاح للمراهقين في يونيو.