.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الغذاء والدواء الأميركية تؤجل استخدام لقاح شهير على الأطفال.. بسبب هذه المخاطر!

  • الخط
لقاح موديرنا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

الغذاء والدواء الأميركية تؤجل استخدام لقاح شهير على الأطفال.. بسبب هذه المخاطر!

دراسة مبكرة للشركة أثبتت فعاليته بنسبة 100%.. وتوقعات بصدور القرار في يناير

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة موديرنا إن إدارة الغذاء والدواء ستحتاج إلى مزيد من الوقت لإكمال تقييمها للقاح كوفيد-19 التابع لشركة التكنولوجيا الحيوية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.

وأوضحت موديرنا في بيان، أن الوكالة تبحث على وجه التحديد في خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب عند الأطفال، وقد لا تكتمل المراجعة حتى يناير 2022.

وقالت موديرنا: "إن الشركة ملتزمة تماماً بالعمل عن كثب مع إدارة الغذاء والدواء لدعم مراجعتها وهي ممتنة لإدارة الغذاء والدواء على مثابرتها".

وزير البترول المصري للعربية: زيادة صادراتنا من الغاز ستقلل أثر ارتفاع النفط قصص اقتصادية اقتصاد مصر وزير البترول المصري للعربية: زيادة صادراتنا من الغاز ستقلل أثر ارتفاع النفط

وأضافت الشركة أيضاً أنها ستؤخر تقديم طلب للحصول على إذن استخدام طارئ لجرعة أصغر من اللقاح للأطفال الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عاماً بينما تكمل إدارة الغذاء والدواء مراجعتها.

يأتي ذلك، فيما كشفت موديرنا في مايو الماضي، أن لقاحها ضد فيروس كورونا كان فعالاً بنسبة 100% في دراسة أجريت على أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. كما تقدمت الشركة بعد ذلك بطلب لتوسيع الاستخدام الطارئ للقاح للمراهقين في يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر هكذا خلق الاتحاد السوفيتي جزيرة لآكلي لحوم البشر
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
12 مرشحا للرئاسة الليبية من الشرق.. وإعلان القوائم الأولية الأربعاء
اكتشف المزيد