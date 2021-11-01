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إنفستكورب للعربية: استثماراتنا في السعودية 700 مليون دولار

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اقتصاد السعودية

إنفستكورب للعربية: استثماراتنا في السعودية 700 مليون دولار

بيئة الاقتصاد الكلي شهدت تغيرات كبيرة إيجابية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا في إنفستكورب، وليد مجدلاني، إن استثمارات الشركة في السعودية تبلغ 700 مليون دولار في السنوات الأخيرة.

وذكر مجدلاني في مقابلة مع "العربية"، أن "إنفستكورب" شاركت مع شركات عائلية سعودية لأخذها إلى سوق المال وإدراجها.

وتابع: "كان طلبا كبيرا وسيولة موجودة على 4 إدراجات شاركت بها الشركة وبلغ حجم الطلب 40 مليار دولار طلب محلي بالإضافة إلى طلب خارجي".

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وأفاد مجدلاني: "استطعنا جذب أموال خارجية مثل أموال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي دخل في شراكة مع الشركة للاستثمار بصندوق إقليمي للاستثمار في البني التحتية".

وأشار رئيس قطاع الاستثمار لدى إنفستكورب، إلى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة خصوصا في السعودية.

وبين أن الاستثمار في المنطقة يجب يكون جذاب وبالأخص في السعودية، وهذا يتضمن 4 عوامل إيجابية منها بيئة الاقتصاد الكلي والخبرة الموجودة لدى إنفستكورب التي يمكن أن تساهم فيها والطلب أو السيولة في السوق، بالإضافة إلى الفرص التي يشهدها السوق.

وتحدث مجدلاني أن بيئة الاقتصاد الكلي شهدت تغيرات كبيرة إيجابية، مضيفا: "اليوم في السعودية هناك نمو ثابت وكبير ونحن متفائلون".

وأوضح أن خبرة إنفستكورب تمتد إلى 40 عاما وتستثمر في 3 قارات وتدير أصول تبلغ 40 مليار دولار.

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