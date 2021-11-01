شركة صينية للسيارات الكهربائية تلاحق تسلا.. مبيعاتها ارتفعت بشكل جنوني

قالت شركة Xpeng الصينية للسيارات الكهربائية إنها سلمت أكثر من 10000 سيارة في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها في هونغ كونغ، اليوم الاثنين.

وسلمت الشركة 10138 سيارة الشهر الماضي انخفاضا من 10412 في سبتمبر. لكن ذلك يمثل زيادة بنسبة 233% على أساس سنوي، كما أنه الشهر الثاني على التوالي الذي تقوم فيه الشركة بتخطي عتبة 10000 سيارة شهرياً.

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وارتفعت أسهم Xpeng المدرجة في هونغ كونغ بنحو 3% في تعاملات ما بعد الظهيرة.

يأتي ذلك، فيما يعاني صانعو السيارات في جميع أنحاء العالم من نقص في أشباه الموصلات، مما حد من قدرة بعض الشركات على تسليم السيارات. ويبدو أن Xpeng تتأقلم بشكل جيد.

وشملت عمليات التسليم في أكتوبر 6044 وحدة من سيارة P7 السيدان، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 187% على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها سلمت 3657 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات G3 وG3i، لتصل إلى رقم قياسي شهري منذ إطلاق السيارة في ديسمبر 2018.

كما أشارت إلى تسليم 437 سيارة من طراز P5، والتي تم إطلاقها رسمياً في سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن عمليات التسليم التراكمية تجاوزت 100000 بنهاية أكتوبر، حيث قامت بتسليم 66542 سيارة خلال عام 2021 وحده، بزيادة قدرها 289% على أساس سنوي.

وتواجه Xpeng منافسة متزايدة في سوق السيارات الكهربائية في الصين، من شركات ناشئة أخرى مثل نيو ولي أوتو، بالإضافة إلى الشركات القائمة مثل BYD المدعومة من الملياردير وارن بافيت، فضلاً عن عملاق السيارات الكهربائية، تسلا.