وزير البترول المصري للعربية: زيادة صادراتنا من الغاز ستقلل أثر ارتفاع النفط

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا في مقابلة مع العربية، إن القاهرة تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي، وذلك في محاولة لتقليل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط في الموازنة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على مصر كمستورد صافٍ للنفط، مشيرا إلى أن بلاده ستقلل الأثر السلبي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة عبر زيادة صادرات الغاز الطبيعي.

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وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط ستؤثر على واردات مصر من المنتجات البترولية. وذكر أن الحكومة المصرية لا تدعم أيا من المنتجات البترولية وأي زيادة في الأسعار يتم مراجعتها.

وأشار إلى أن دعم المحروقات مرفوض تماما من قبل الحكومة المصرية.

وتتضمن خطة مصر للعام المالي الجاري المنتهي في يونيو 2022، إنتاج نحو 3.44 مليون قدم مكعبة من الزيت الخام والـمكثفات والبوتاجاز، ونحو 2.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و4.37 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، و13 مليون طن من الخامات التعدينية.

وتستهدف مصر استثمارات كلية لقطاع البترول تبلغ 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة تناهز 75% و25% على التوالي في خطة العام المالي الجاري.