الجدعان للعربية: نتوقع نمو الناتج المحلي السعودي غير النفطي 5% نهاية 2021

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

وقال الجدعان إن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

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"نتوقع زيادة الناتج المحلي غير النفطي بنهاية 2021 بنسبة 4.7 إلى 5%، ندرس إصدار سندات خضراء والتوقيت يعتمد على أوضاع السوق".

وأوضح أن مبادرات المملكة ستحد من الانبعاثات بـ 278 مليون طن بحلول 2030.

ولفت وزير المالية السعودي أن وديعة السعودية الأخيرة في البنك المركزي المصري طويلة الأمد.

وفي سياق متصل؛ كشفت أرقام ميزانية السعودية في الربع الثالث من 2021، أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 243 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار ريال.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية تسجيل فائض بـ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.

وسجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13% على أساس سنوي.

كما نمت الإيرادات النفطية بالربع الثالث 60% على أساس سنوي، وبنسبة 12% مقارنة مع الربع الثاني.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021.

وتقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2021، إلى 5.4 مليار ريال.