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صانع بطاريات تسلا.. أسهمه ارتفعت 25 ضعفاً منذ 2018

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سيارة تسلا
سيارة تسلا
تسلا

صانع بطاريات تسلا.. أسهمه ارتفعت 25 ضعفاً منذ 2018

تقترب من أن تصبح ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق الصينية

دبي - العربية.نت

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تقترب شركة كونتمبراري أمبركس تكنولوجي CATL، من تجاوز أكبر بنك صيني من حيث القيمة السوقية، لتصبح ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق الصينية.

يأتي ذلك بعد أن ارتفع رأس المال السوقي للشركة الموردة لبطاريات سيارات تسلا إلى ما يزيد عن 1.55 تريليون يوان (242 مليار دولار) يوم الاثنين، لتصبح على بعد 1% فقط من تجاوز البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود عند 1.57 تريليون يوان. فيما تظل شركة كويتشو موتاي، الأكبر من حيث رأس المال السوقي بـ 2.27 تريليون يوان.

ويقع مقر شركة CATL في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، وهي أكبر شركة مصنعة لبطاريات الطاقة والمواد في العالم، كما تعد شركات السيارات العملاقة دايملر، وBMW وBAIC Motor Corp من بين عملائها. وارتفعت بنسبة 90% هذا العام باعتبارها الرائد في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية في الصين، وسط دعم بكين القوي للسيارات الصديقة للبيئة مع هدف الوصول إلى الحياد الكربوني.

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كما يبلغ الوزن النسبي للشركة 21% في مؤشر ChiNext على غرار مؤشر ناسداك الصيني.

أرباح فوق التوقعات

يأتي ذلك، فيما قال محللون إن أرباح الربع الثالث فاقت التوقعات حيث سمحت قوة التسعير القوية للشركة بتمرير التكاليف وتحسين هوامش الربح على الرغم من التضخم. كما يرون المزيد من المكاسب وسط الطلبات القوية وارتفاع الحصة السوقية للشركة، ورفع محللو CICC بما في ذلك تاو زينغ السعر المستهدف إلى 800 يوان مقارنة بإغلاق يوم الجمعة بما يزيد قليلاً عن 639 يوان.

وحلت CATL محل شركة موتاي، كأكثر الأسهم التي يحتفظ بها مديرو صناديق الاستثمار المشتركة، وفقاً لتقرير شنغهاي سيكيوريتيز. حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 25 مرة وبنسبة 2550% منذ الاكتتاب العام في منتصف عام 2018.

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