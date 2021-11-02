من 2800 دولار إلى لا شيء.. عملة Squid المشفرة تنهار بعد عملية احتيال

تحولت عملة مشفرة مستوحاة من مسلسل لعبة الحبار الكوري أو "Squid Game" إلى لا شيء بعدما ارتفعت من سنت واحد إلى 2800 دولار في أيام قليلة.

ولم يكن من الصعب استغلال شهرة ونجاح المسلسل الكوري squid game الذي عرض مؤخرا على شاشة نتفليكس، في اصطياد مستثمرين سذج عبر عملة مشفرة. وقبل أن يدرك المستثمرون الفخ الذي نصب لهم، سُحب البساط واختفت الأموال.

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عملة SQUID التي تم إطلاقها في العشرين من أكتوبر الماضي، أوهمت المساهمين بنجاح منقطع النظير عبر مشروع وهمي للعبة إلكترونية. وبدأ تهافت المستثمرين على شراء العملة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 310 آلاف في المئة.

وبعد أن وصل سعر العملة إلى 2860 دولارا وفي ظرف ثوان، قام مؤسسو العملة بالهرب وإغلاق جميع حساباتهم على مواقع التواصل والموقع الإلكتروني وتحويل "الغنيمة" إلى حسابات مالية يصعب الوصول إليها، حيث قدرت بأكثر من 3 ملايين دولار.

ولم يكن تنبيه بعض المستثمرين بعدم قدرتهم على بيع عملاتهم كافيا في ردع الآخرين من الدخول.

ولم تكن عملة SQUID الأولى في الاحتيال، وفي الأغلب لن تكون الأخيرة، خاصة عندما يغلب الطمع الأشخاص بتحقيق أرباح خيالية في فترة زمنية قصيرة دون أن يقوموا بأقل واجباتهم وهي قراءة ومعرفة ما هي مخاطر الاستثمار في هذه العملات.