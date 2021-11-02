عملة مشفرة مغمورة تسطع بمجرد تغيير اسم فيسبوك

أعلنت شركة فيسبوك قبل أيام، عن تغيير علامتها التجارية إلى "ميتا" Meta، ما أعطى دفعة لعملة مشفرة غير معروفة تستعد لتوسع ميتافيرس Metaverse.

يوم السبت، قفزت مانا Mana، وهي عملة مشفرة للألعاب تستخدم لشراء وبيع الأراضي الافتراضية، إلى مستوى قياسي بلغ 4.16 دولار، أي أكثر من 400% عن قيمتها في وقت سابق من الأسبوع.

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وبلغ إجمالي قيمتها السوقية 7.52 مليار دولار، قبل أن تنخفض منذ ذلك الحين إلى حوالي 2.99 دولار لكل وحدة اعتبارًا من أمس الاثنين، وباتت بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 5.5 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

تم إنشاء العملة المشفرة غير المعروفة في عام 2017، كرمز وطني لـ Decentraland، وهي منصة الواقع الافتراضي حيث يمكن للمستخدمين شراء وبيع العقارات الرقمية التي يمكنهم التنقل خلالها والبناء عليها.

الاستثمار في ميتافيرس

جاء الارتفاع المفاجئ في Mana بعد أيام قليلة من إعلان فيسبوك عن تغيير علامتها التجارية إلى Meta كجزء من تركيزها على تطوير نظام Metaverse، وهو نظام بيئي للواقع الافتراضي حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض من خلال الصور الرمزية.

ويعد Metaverse مصطلحا شاملا لجميع أنواع منصات الواقع الافتراضي وعوالم الألعاب متعددة اللاعبين، مثل سماعات الرأس Oculus VR و Fortnight.