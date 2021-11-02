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ناسا تؤجل رحلة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية.. لهذا السبب!

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ناسا تؤجل رحلة سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية.. لهذا السبب!

سيبقى الطاقم المكون من 4 أشخاص في الحجر الصحي

دبي - العربية.نت

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أجلت وكالة ناسا إطلاق مهمة SpaceX القادمة إلى محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة طبية "بسيطة" أثرت على أحد أفراد الطاقم.

وقالت ناسا على موقعها على الإنترنت إن الإطلاق، الذي كان مقرراً لأول مرة يوم الأحد ولكن تم تأجيله حتى الأربعاء بسبب الطقس غير المناسب، تم نقله الآن إلى يوم السبت على أقرب تقدير.

وأضافت وكالة الفضاء أن القضية ليست حالة طبية طارئة أو متعلقة بـ كوفيد-19.

وسيبقى الطاقم المكون من 4 أشخاص في الحجر الصحي في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا أثناء التحضير للإطلاق.

ومن المقرر أن تنقل رحلة سبيس إكسCrew-3 قائد المهمة راجا شاري والطيار توم مارشبورن وأخصائي المهمة كايلا بارون ورائد الفضاء الأوروبي ماتياس مورير إلى المحطة الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر، وستبقى على متنها حتى أواخر أبريل 2022.

وتأتي الرحلة بعد اعتماد وكالة الفضاء الأميركية ناسا لسياسة تقوم خلالها بالاعتماد على شركات القطاع الخاص لرحلاتها الفضائية المستقبلية، في ظل تنافس قوي بين شركات المليارديرين إيلون ماسك، وجيف بيزوس.

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