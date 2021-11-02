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"شيبا إينو" تتجاوز "دودج كوين" وتنضم لـ10 الكبار.. وماسك يغرد بـ"الصيني"

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عملة Shiba Inu
عملة Shiba Inu
عملات مشفرة

"شيبا إينو" تتجاوز "دودج كوين" وتنضم لـ10 الكبار.. وماسك يغرد بـ"الصيني"

شيبا إينو ارتفعت 900% الشهر الماضي

دبي - العربية.نت

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أدى جنون التداول الأخير على العملة المشفرة شيبا إينو Shiba Inu - والتي توصف عادة بأنها مزحة - إلى وضع العملة المشفرة التي تحمل رمز كلب ضمن أعلى عشرة أصول رقمية من حيث القيمة السوقية، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار وتجاوزت اختها الأكبر دودج كوين Dogecoin.

ارتفعت شيبا إينو بنسبة 10% إضافية منتصف نهار الاثنين، إلا أنها تراجعت اليوم بنسبة 2.47%، فيما تضاعفت قيمتها في الأسبوع الماضي.

ولم تكن ارتفاعات الأسبوع الماضي وحدها السبب في صعود شيبا إينو إلى المرتبة التاسعة متفوقة على دودج كوين، حيث صعدت العملة المشفرة بنحو 900% في الشهر الماضي.

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ومثل معظم العملات المشفرة، لا يتم استخدام شيبا إينو بشكل شائع في المعاملات التجارية، ويعتبرها معظم الخبراء والمستثمرين رهاناً تخمينياً عالي المخاطر بسبب التقلبات الأوسع في سوق العملات المشفرة. كما يحذر الخبراء من أن المستثمرين بحاجة إلى توخي الحذر بشأن استثمار الأموال في شيء ذي قيادة مجهولة يبدو أنه ليس له استخدام وظيفي كبير.

وقد يعتقد المستثمرون أن هذه القصة تبدو مألوفة، حيث تضاعفت قيمة بيتكوين مرتين هذا العام - مع انخفاض سريع بينهما - وتباع الآن بأكثر من 60 ألف دولار لكل وحدة.

على الجانب الآخر، قام أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، بالتغريد على تويتر بقصيدة صينية قديمة عن شقيقين يتقاتلان بدافع الغيرة، فيما قال بعض مستخدمي تويتر إنها يمكن أن تكون إشارة غير مباشرة إلى الصراع بين العملتين المشفرتين شيبا إينو، ودودج كوين.


تُعرف القصيدة المجازية باسم "رباعية الخطوات السبع"، وغالباً ما تُنسب القصيدة المجازية إلى كاو تشي، وهو عضو في العائلة المالكة الصينية عاش بين 192 و232 للميلاد.

وتقول الأسطورة إن شقيق كاو الأكبر، المتوج ملكاً حديثاً ويشك في أن شقيقه الأكثر شعبية يحاول اغتصاب حكمه، أجبره على تأليف قصيدة تعلن براءته.

تقول القصيدة المترجمة:

"يتم حرق بعض الفاصوليا لطهي الفاصوليا
الفاصوليا في القدر تصرخ
نحن نولد من نفس الجذر
لماذا يجب أن نحرق بعضنا البعض بهذه الطريقة؟".

وأشار بعض المعلقين عبر الإنترنت إلى التنافس بين العملتين المشفرتين دودج كوين وشيبا إينو، في تفسيرهم لتغريدة ماسك، الذي كثيراً ما يدافع عن دودج كوين.

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