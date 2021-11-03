.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيلون ماسك مطلوب في المحكمة بسبب السائق الآلي لسيارة تسلا

  • الخط
إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك مطلوب في المحكمة بسبب السائق الآلي لسيارة تسلا

من المقرر أن تبدأ المحاكمة في يناير المقبل

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قد تتطلب التجربة الأولى لتحديد ما إذا كانت تقنية السائق الآلي لسيارة تسلا، قد أدت إلى حادث سيارة مميت، أن يطلب المحلفون تقييم شهادة مؤسسها إيلون ماسك ضد الانتقادات الموجهة إلى نظام مساعدة السائق من قبل ماري "ميسي" كامينغز، مستشارة السلامة التابعة للحكومة الأميركية.

وطالب محامو عائلة جيريمي بانر، الذي توفى في عمر الـ 50 عاماً، في العام 2019 عندما اصطدم سيارته تسلا طراز 3، بشاحنة نصف مقطورة على طريق سريع في فلوريدا، بأن يكون الملياردير إيلون ماسك في قائمة الشهود المحتملين للمحاكمة، المقرر أن تبدأ في يناير.

وقالوا أيضاً إن العائلة استأجرت كامينغز، وهي أستاذ بجامعة ديوك وكبير مستشاري الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 3 أضعاف ممتلكات وارن بافيت.. هذا ما ربحه خلال شهر قصص اقتصادية ثروات ثروة إيلون ماسك تتجاوز 3 أضعاف ممتلكات وارن بافيت.. هذا ما ربحه خلال شهر

ودافع ماسك في مرات عديدة عن تقنية السائق الآلي في سيارة تسلا، غير مبدياً الندم أو الاعتذار عن الحوادث التي اتهمت فيها هذه التقنية بأنها كانت سببا رئيسيا وراءها.

كما انتقل هو والآلاف من محبي وعملاء تسلا إلى تويتر الشهر الماضي للاحتجاج على تعيين كامينغز في وظيفة مديرة الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، فضلاً عن تقديمها التماسا يدعو إلى المراجعة بسبب التحيز المزعوم ضد الشركة.

ويمكن لمحامي تسلا أن يقاوموا ظهور ماسك كشاهد. حيث أقنعوا سابقاً القاضي المشرف على المحاكمة برفض طلب من عائلة بانر بإقالة ماسك أثناء عملية جمع الأدلة قبل المحاكمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد تغيير اسمها.. معركة قانونية تنتظر فيسبوك بتهمة سرقة بعد تغيير اسمها.. معركة قانونية تنتظر فيسبوك بتهمة سرقة "ميتا"
مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي "اقرأوا هذا"
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد