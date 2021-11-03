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فورد تكشف عن شاحنة بيك آب الكهربائية.. وتعرض المحرك للبيع منفصلاً

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سيارة فورد F-100
سيارة فورد F-100
سيارات كهربائية

فورد تكشف عن شاحنة بيك آب الكهربائية.. وتعرض المحرك للبيع منفصلاً

إطلاق نسخة أكبر العام المقبل بمحرك 480 حصاناً

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة فورد موتور النقاب عن شاحنة نموذجية تجمع ماضيها مع خططها المستقبلية، فضلاً عن الجيل التالي من شاحنة بيك آب الكهربائية F-150 Lightning المرتقبة في عام 2022.

وتتميز الشاحنة النموذجية فورد F-100 Eluminator بتصميم كلاسيكي لشاحنة بيك آب F-100 من طراز عام 1978 ولكن بمحرك كهربائي. فيما تشبه مقصورته الداخلية وأدوات التحكم والشاشات الداخلية سيارة Mach-E كروس الكهربائية التي تم إطلاقها في 2021.

وأتاحت شركة فورد بيع محركها الكهربائي والذي تم تجميعه في مصانع الشركة للبيع عبر موقعها على الإنترنت، فضلاً عن وكلائها. حيث يمكن شراء المحرك منفصلاً للراغبين في بناء سيارتهم الخاصة أو تعديل سياراتهم القديمة عبر تحويلها للعمل بمحرك كهربائي.

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كما تستعد فورد لإطلاق شاحنتها الكهربائية F-150 Lightning خلال النصف الأول من العام المقبل.

وقالت فورد إن محرك النسخة التي سيتم طرحها العام المقبل يمكن أن ينتج 480 حصاناً، فيما يمكن لمحرك سيارة F-100 أن ينتج 281 حصاناً، كما يبلغ سعر بيع المحرك 3900 دولار.

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