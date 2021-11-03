قمة المناخ.. بيزوس يتعهد بإنفاق ملياري دولار لاستعادة الطبيعة

قال مؤسس أمازون جيف بيزوس، إن صندوق "بيزوس إيرث" التابع له سينفق ملياري دولار لاستعادة المناظر الطبيعية وتحويل أنظمة الغذاء.

وصرح في قمة المناخ COP26 المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا، بأنه أدرك هشاشة الطبيعة عندما سافر إلى الفضاء.

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تعرض رواد الأعمال، بمن فيهم بيزوس، لانتقادات بسبب إنفاقهم الأموال على الرحلات إلى الفضاء بدلاً من حل المشكلات على الأرض. وانهالت الانتقادات على أمازون أيضًا من قبل عمالها بسبب الممارسات البيئية.

وفي حديثه إلى مؤتمر COP26، قال بيزوس: "في أجزاء كثيرة من العالم، تتحول الطبيعة بالفعل من بالوعة للكربون إلى مصدر له".

ويخطط صندوق بيزوس للأرض لإنفاق 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ بشكل عام.

في غلاسكو، وصف مؤسس أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، تجربة السفر على متن مركبته الصاروخية نيو شيبرد في يوليو، بأنها "كشف عن ضعف الأرض".

وقال: "قيل لي إن رؤية الأرض من الفضاء تغير العدسة التي ترى من خلالها العالم، لكنني لم أكن مستعدًا لما رأيته من مدى صحة ذلك".