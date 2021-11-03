.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قمة المناخ.. بيزوس يتعهد بإنفاق ملياري دولار لاستعادة الطبيعة

  • الخط
بيزوس في قمة المناخ
بيزوس في قمة المناخ
التغير المناخي

قمة المناخ.. بيزوس يتعهد بإنفاق ملياري دولار لاستعادة الطبيعة

وصف رحلته الفضائية بأنها "كشف عن ضعف الأرض"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مؤسس أمازون جيف بيزوس، إن صندوق "بيزوس إيرث" التابع له سينفق ملياري دولار لاستعادة المناظر الطبيعية وتحويل أنظمة الغذاء.

وصرح في قمة المناخ COP26 المنعقدة في غلاسكو باسكتلندا، بأنه أدرك هشاشة الطبيعة عندما سافر إلى الفضاء.

تعرض رواد الأعمال، بمن فيهم بيزوس، لانتقادات بسبب إنفاقهم الأموال على الرحلات إلى الفضاء بدلاً من حل المشكلات على الأرض. وانهالت الانتقادات على أمازون أيضًا من قبل عمالها بسبب الممارسات البيئية.

COP26.. لماذا يعتبر "1.5" أهم رقم في قمة المناخ؟ قصص اقتصادية التغير المناخي COP26.. لماذا يعتبر "1.5" أهم رقم في قمة المناخ؟

وفي حديثه إلى مؤتمر COP26، قال بيزوس: "في أجزاء كثيرة من العالم، تتحول الطبيعة بالفعل من بالوعة للكربون إلى مصدر له".

ويخطط صندوق بيزوس للأرض لإنفاق 10 مليارات دولار لمكافحة تغير المناخ بشكل عام.

في غلاسكو، وصف مؤسس أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم، تجربة السفر على متن مركبته الصاروخية نيو شيبرد في يوليو، بأنها "كشف عن ضعف الأرض".

وقال: "قيل لي إن رؤية الأرض من الفضاء تغير العدسة التي ترى من خلالها العالم، لكنني لم أكن مستعدًا لما رأيته من مدى صحة ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان تركيا تحقق مع 30 مغرداً..  روجوا لتردي صحة أردوغان
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد