نائب وزير "الإسكان" للعربية: الانتهاء من ضوابط عمل المطورين العقاريين المصريين

قال نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، المهندس خالد عباس، إن الوزارة انتهت من النسخة النهائية لضوابط تنظيم السوق العقاري، وعرضت على رئيس مجلس الوزراء للمراجعة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الضوابط جاءت بسبب النمو الكبير للسوق العقاري وارتفاع عدد الشركات، لذلك كان لا بد من التدخل لتنظيم السوق، وكضمان لجميع الأطراف سواء المقاولين أو المشترين.

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وأوضح أن الضوابط تتضمن اشتراطات خاصة بالمساحات والإعلان عن البيع بنسب متدرجة، ونسب جدية الشراء، وهي ضوابط متفق عليها سواء من الحكومة أو المطورين وبها نقاط جيدة جدا للمشترين.