وزير السياحة الأردني لـ"العربية": عودة القطاع لمستوياته قبل الجائحة بنهاية 2023

قال وزير السياحة والآثار في الأردن، نايف حميدي الفايز، إن السياحة في المملكة ستعود لمستويات ما قبل الجائحة بنهاية عام 2023، مشيرا إلى إمكانية تجاوز تلك المستويات عام 2024.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى السياحة والسفر المقام في لندن، أن عودة السياحة ستكون تدريجية بعد الجائحة وتوقعات بالتعافي الكامل عام 2024.

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وأشار الوزير إلى أن ملتقى السياحة والسفر العالمي جاء كفرصة للتسويق الجديد للأردن، والتأكيد على أن المملكة جاهزة لاستقبال السياح العالميين من كافة أنحاء العالم.

وتابع الفايز: "السوق البريطانية والأسواق الأوروبية مهمة جدا للأردن"، مضيفا أن السياحة الوافدة من هذه الأسواق شهدت تراجعا خلال الفترة السابقة.

وبين الوزير أن المملكة فتحت الأنشطة السياحية منذ بداية الصيف، وكافة القطاعات المختلفة اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وكشف أن الهدف الرئيسي هو عودة مساهمة القطاع السياحي لمستويات عام 2019، مشيرا إلى أن السياحة تشكل حوالي 14% من الناتج المحلي للمملكة.

وقال الوزير إن العودة ستكون تدريجية ونستهدف زيادة مساهمة القطاع خلال العام الحالي، حتى "نصل للتعافي الحقيقي في عام 2023، ثم يبدأ القطاع في النمو بعام 2024".