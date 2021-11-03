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وزير السياحة المصري للعربية: نتوقع تعافي القطاع في وقت قريب

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اقتصاد مصر

وزير السياحة المصري للعربية: نتوقع تعافي القطاع في وقت قريب

يوجد شق سياسي في عودة السياحة

دبي - العربية.نت

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قال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، في مقابلة مع "العربية" ضمن سوق السفر الدولي في لندن، إن ثقة السياح والحكومات ومنظمي الرحلات في الدولة المصرية فيما يتعلق بالأمن والأمان والإجراءات الاحترازية من تداعيات كورونا تعتبر من أولويات وزارة السياحة المصرية.

وأضاف أن قطاع السياحة تعرض لضرر كبير على جميع الدول المستقبلة للسياح في العالم، لأن الصناعة توقفت تماماً منذ مارس 2020 وبدأت تعود على استحياء في النصف الثاني من 2020.

وأوضح أن عودة السياحة تختلف من دولة إلى أخرى في ضوء معطيات عديدة، بحسب انتشار الفيروس وسماح الدول بعودة السياحة، لافتاً إلى أن أعداد الإصابات في أكبر مقاصد السياحة المصرية وهي منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء كانت الأعداد بسيطة في أسوأ حالات الإصابة بالفيروس في مصر، نظراً لأنها مناطق مفتوحة وعدد سكانها منخفض.

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وأشار خالد العناني إلى وجود شق سياسي في عودة السياحة، لأن بعض الدول تفضل أن تكون السياحة داخلية وأن تبقى السياحة داخل مجموعة من الدول.

وتوقع وزير السياحة حدوث تعافٍ سريع في مصر، وسط تفاؤل بمؤشرات فصل الصيف الماضي، متوقعا تعافي القطاع من الجائحة في وقت قريب.

وأوضح أن الطقس يكون بارداً في معظم أنحاء العالم خلال شهور نوفمبر وديسمبر ويناير، لكن مصر لديها شمس وأماكن مكشوفة وتطبق إجراءات احترازية قوية، ولذلك نحن متفائلون بفصل الشتاء.

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