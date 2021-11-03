"الإمارات للصناعات الغذائية" للعربية: طرح حصة 20% بتقييم ملياري درهم

قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، وصفي كاسو، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة تأسست منذ 20 عاماً من خلال مصنع الوطنية للأعلاف وتوسعت لتضم مصانع في أبوظبي وجبل علي بطاقة الإنتاجية 700 ألف طن سنويا، وأعقبها إنشاء مزارع الأبقار في مدينة العين بطاقة إنتاجية 30 مليون لتر من الألبان سنوياً.

وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على إنهاء مصنع لمنتجات الألبان في مدينة العين بسعة 260 مليون لتر سنوياً.

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وتعتبر الإمارات للصناعات الغذائية شركة شبه خاصة، ولا يوجد دعم حكومي لها.

كانت شركة الإمارات للصناعات الغذائية، قد أعلنت عن عزمها طرح جزء من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأشار وصفي كاسو إلى أن الأرباح في السنة الحالية وحتى الربع الثالث من العام ذاته، مع المستهدف في الميزانية.

وقال إن نشرة إصدار الطرح يتوقع صدورها منتصف شهر ديسمبر 2021.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن البيئة الاستثمارية لسوق أبوظبي المالي هي المحفز للطرح وهذا يدل على قوة ومتانة الاقتصاد في الوقت الحالي مع وجود خطة بالشركة لتطوير استثمارات النطاق الصناعي وتنفيذ عدة استثمارات حيوية خلال 5 سنوات قادمة.

وقال إن الطرح الثانوي لنسبة 20% من أسهم الشركة، يتوقع أن يتم بتقييم إجمالي ملياري درهم.

وأضاف أن الخطة الخماسية بالشركة تهدف إلى زيادة بنحو 10 آلاف رأس بقري في القطيع بحلول 2023 وزيادة السعة الإنتاجية بكل المزارع إلى 100 مليون لتر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع حيوي في ميناء خليفة على مساحة 160 ألف متر مربع لإنشاء مصانع متنوعة في قطاع الأغذية بتكلفة استثمارية مليار درهم.

وقال إن الحصة السوقية للشركة في قطاع مصانع الأعلاف الحيوانية يتراوح بين 46 إلى 47% من أسواق الإمارات، ولديها سعة إنتاجية في الألبان حالياً تبلغ مليون لتر، ومع بدء الإنتاج من مصنع الألبان قيد الإنشاء، ستستحوذ الشركة على 35% من سوق الإمارات في منتجات الألبان.