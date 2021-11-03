"التمويل الدولية" للعربية: العالم يحتاج لتمويل أخضر بـ 23 تريليون دولار 

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية، وليد المرشد، إن الحاجة للتمويل الأخضر المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة تصل إلى 23 تريليون دولار.

وأضاف المرشد في مقابلة مع "العربية"، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى تمويل أخضر بقيمة 265 مليار دولار.

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وأوضح أن البنك الدولي قدم تمويل أكثر من 80 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية كقروض مباشرة، بالإضافة إلى 70 مليار دولار قروض مشتركة، ليصل مجموعها إلى 150 مليار دولار.

وأشار إلى استهداف مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أن تستحوذ الاستثمارات المستقبلية على 35% للتمويل الأخضر.

وأوضح المرشد أن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية مع الشركات الخليجية بلغت أكثر من 8 مليار دولار، مبينا أن المؤسسة تستهدف أن تكون معظم الاستثمارات في المنطقة في التمويل الأخضر.

وتابع المرشد: "بلغت استثماراتنا أكثر من 3.5 مليار دولار في السعودية وكان جزء كبير منها في التمويل الأخضر.. أخرها التمويل المقدم لشركة أكوا باور والتي حصلت على 570 مليون دولار لتمويل مشروعها في جنوب إفريقيا".

وأفاد المرشد: "نعمل كثيرا على موضوع الخصخصة التي تشكل أهمية كبيرة في السعودية وبما يتوافق مع رؤية 2030"، موضحا أن استثمارات المؤسسة داخل المملكة تجاوزت ملياري دولار خلال الـ10 سنوات الأخيرة.