الاكتتابات العامة في أميركا تسجل رقما قياسيا جديدا.. فاقت طفرة الإنترنت 

استفاد سوق الأسهم الأميركية بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية، من أسعار الفائدة المنخفضة، وبرامج شراء الأصول الأميركي، والذي ضخ الكثير من الأموال في الاقتصاد، ما قاد مؤشرات الأسهم لمستويات قياسية، حيث استفادت الاكتتابات العامة الجديدة من التقييمات الفائقة.

ووفقاً لبيانات FactSet، فقد بلغ عدد الطروحات العامة الأولية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، أكثر مما كان عليه في عام 1996 بأكمله، وهو أفضل عام على الإطلاق للاكتتابات الأولية.

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وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم طرح 785 شركة للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 664 شركة في عام 1996 بأكمله، وارتفاعاً من 555 شركة في العام الماضي.

وكانت شركات مثل Bumble، وشركة Oatly للألبان النباتية، وعملاق الوساطة عبر الإنترنت Robinhood، من بين أكثر شركات "يونيكورن" التي تم إدراجها خلال العام.

كما ظهرت شركة Allbirds، وهي شركة بيع، لأول مرة يوم الأربعاء أيضاً، وارتفع السهم إلى الضعف تقريباً.

واستفادت الشركات الناشئة من أسعار الفائدة المنخفضة والحوافز الأخرى من الاحتياطي الفيدرالي، وشهية المستثمرين النهمة للشركات الناشئة سريعة النمو، وازدهار ما يسمى بشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو ما يعرف بـ SPACs.

وأصبحت SPACs طرقاً شائعة للشركات التي تتطلع إلى طرحها للاكتتاب العام مع قدر أقل من التدقيق التنظيمي.

كما تختار بعض الشركات الكبرى طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الإدراج المباشر للأسهم في بورصات وول ستريت، وهو الطريق الذي اتبعته روبلكس، وكوينباس.

ولكن الزيادة الكبيرة في الطلب على الاكتتابات العامة الأولية تُظهر أن العديد من الشركات التي يطلق عليها "يونيكورن" (الشركات الناشئة التي يبلغ تقييمها مليار دولار على الأقل)، على استعداد لاتباع الطريقة القديمة الجيدة في طرح أسهمها للاكتتاب العام.

قالت رائدة الاكتتاب العام في EY Americas، راشيل جيرينج، في تقرير الشهر الماضي: "إن خلفية السوق الملائمة والتقييمات المرتفعة شجعت جهات الإصدار على طرح أسهمها للاكتتاب العام.. نحن متفائلون بحذر بأن هذه الاتجاهات يمكن أن تستمر حتى نهاية العام وحتى عام 2022".

ومن المقرر طرح كل من شركة Rivian لصناعة السيارات الكهربائية، وعملاق الخدمات المصرفية الرقمية البرازيلي Nu Holdings للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا الشهر أيضاً.

وقال المحللون في رينيسانس كابيتال، وهي شركة للأبحاث والاستثمار تركز على الاكتتابات الأولية، في تقرير حديث: "نتوقع أن تنهي سوق الاكتتابات العام بقوة، مع وجود تدفق قوي من الشركات التي تستعد لتقديم أوراقها.