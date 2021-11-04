خبير لـ"العربية": أوبك+ تعمل على خلق التوازن ولا عجز في المعروض

قال الخبير في أسواق النفط د.فهد بن جمعة، إن أسواق الطاقة لا تشهد عجزا في المعروض بل زيادة بالنظر إلى المخزونات الأميركية التي ارتفعت لسابع أسبوع على التوالي.

وأشار في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب إلا أن تحالف أوبك+ يعمل على خلق التوازن بين العرض والطلب، حتى لا يطرأ خلل كما حدث في العام 2020 عندما نادى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بخفض الإنتاج، فيما يطالب جو بايدن الآن بزيادته بينما المخزون الأميركي في ارتفاع.

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وقال: "ما قامت به أوبك+ قرار سليم يهدف إلى توازن الأسواق العالمية واستمرار الإمدادات والتحفيز نوعا ما على الاستثمار في النفط وزيادة الإنتاج في الحاضر والمستقبل".

وكانت مصادر لـ"رويترز"، قالت إن أوبك+ اتفقت اليوم الخميس، على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتابع الخبير في أسواق النفط: "الأزمة ليست في النفط بل في الغاز والفحم نتيجة آثار الجائحة وأحوال الطقس".

ولفت أيضاً إلى أن اللجنة الوزارية في أوبك+ تقرر ما إذا كانت هناك حاجة لزيادة المعروض أم لا، وحتى إذا زاد الالتزام نتيجة خفض إنتاج بعض الأعضاء، فذلك لا يعني أن الدول الأخرى يجب أن تسد النقص بل هناك نوع من التوازن بين إجمالي الإنتاج وإجمالي الطلب.

وأضاف أنه في حال كانت الفجوة ضيقة يؤدي ذلك إلى تحقيق التوازن وسوف يستمرون على الوضع القائم.