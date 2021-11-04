ساكسو بنك للعربية: الفرصة مازالت قائمة للاستثمار بالدولار

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن الدولار حاليا مدعوم بفضل التفاؤل في الأسواق بشأن قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو 2022.

وذكر الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، أن الفرصة لازالت قائمة للاستثمار بالدولار، وسط إشارات قوية لرفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية حول العالم.

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وأفاد الرواشدة بأن الأسواق تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 15 نقطة أساس اليوم، متوقعا أن ينتظر المركزي لشهر ديسمبر المقبل لتنفيذ رفع الفائدة.

وتابع: "سواء رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم أو الشهر المقبل فإن الاقتصاد البريطاني يواجه عدة تحديات، منها الوظائف والعمالة وتأثير البريكست على الجنيه الإسترليني".

وأشار ياسر الرواشدة إلى أن هناك عدة أمور عالمية منها التضخم وتعطل سلاسل التوريد، مما يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني.