.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ساكسو بنك للعربية: الفرصة مازالت قائمة للاستثمار بالدولار

  • الخط
الدولار

ساكسو بنك للعربية: الفرصة مازالت قائمة للاستثمار بالدولار

إشارات قوية لرفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية حول العالم

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن الدولار حاليا مدعوم بفضل التفاؤل في الأسواق بشأن قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في يونيو 2022.

وذكر الرواشدة في مقابلة مع "العربية"، أن الفرصة لازالت قائمة للاستثمار بالدولار، وسط إشارات قوية لرفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية حول العالم.

وأفاد الرواشدة بأن الأسواق تتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 15 نقطة أساس اليوم، متوقعا أن ينتظر المركزي لشهر ديسمبر المقبل لتنفيذ رفع الفائدة.

الدولار يستقر والأنظار تتجه لاجتماع الفيدرالي أسواق المال الدولار الدولار يستقر والأنظار تتجه لاجتماع الفيدرالي

وتابع: "سواء رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم أو الشهر المقبل فإن الاقتصاد البريطاني يواجه عدة تحديات، منها الوظائف والعمالة وتأثير البريكست على الجنيه الإسترليني".

وأشار ياسر الرواشدة إلى أن هناك عدة أمور عالمية منها التضخم وتعطل سلاسل التوريد، مما يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
اكتشف المزيد