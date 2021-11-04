شركة مصرية ناشئة تجمع مليوني دولار في جولة تمويل ثانية خلال 7 أشهر

جمعت شركة Appetito الناشئة المصرية لتوصيل البقالة 2 مليون دولار في تمويل ما قبل السلسلة أ.

وتعد تلك جولة التمويل الثانية للشركة خلال 2021، حيث جمعت 450 ألف دولار في أبريل لتمويل رأس المال الأولي أو ما يعرف بـ seed capital، والتي قادتها شركة رأس المال الاستثماري "جيدار كابيتال"، وشارك فيها Pan-African VC Golden Palm Investments وDFS Lab وبعض المستثمرين الملائكيين والمكاتب العائلية.

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وتسعى آبتيتو Appetito لمعالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي شهاب مختار لـ TechCrunch، واطلعت عليه "العربية.نت".

ويبلغ حجم قطاع التجزئة في مصر، نحو 50 مليار دولار، إلا أن القطاع يعاني من التفتت بصورة كبيرة، حيث تنتقل المنتجات من الموردين إلى الموزعين إلى تجار الجملة إلى تجار التجزئة قبل الوصول للمستهلك النهائي، ما يهدر الكثير من القيمة في سلسلة التوريد، خاصة بالنسبة للمستهلكين والموردين.

وقال مختار: "نحاول تزويد العملاء ليس فقط بتجربة مريحة ولكن أيضاً بتجربة ميسورة التكلفة من خلال الحصول على المنتجات مباشرة من الشركات المصنعة وبيعها لهم مباشرة". "نعتقد أنه يمكننا تقديم تجربة مريحة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى حل أوجه القصور في سلسلة التوريد في صناعة البيع بالتجزئة".

وركزت الشركة التي تأسست في عام 2017، على توصيل البقالة. لكنها تقدم الآن مواد غير غذائية مثل مواد العناية الشخصية والمنظفات والمنتجات الورقية.

وأشار مختار، إلى أن منصته تحصل على جميع منتجاتها من كبرى شركات السلع الاستهلاكية العاملة في السوق المصري، مثل بروكتل أند جمبل، وهينكين، وكوكاكولا، وبيبسي، وكيلوجز، حيث تقوم بتخزين جميع سلعها ومنتجاتها في مستودعاتها، والتي يوجد منها حالياً 7 في القاهرة.

وبلغ عدد تنزيلات التطبيق أكثر من 100،000 تنزيل على متجر غوغل، وبلاي ستور التابع لـ أبل.

وكشف مختار، عن نمو إيرادات الشركة 6 مرات منذ أبريل، وتبحث توسيع متاجرها إلى 150 متجراً في السنوات الثلاث المقبلة.