.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شركة مصرية ناشئة تجمع مليوني دولار في جولة تمويل ثانية خلال 7 أشهر

  • الخط
مؤسسي آبتيتو
مؤسسا شركة آبتيتو
تكنولوجيا

شركة مصرية ناشئة تجمع مليوني دولار في جولة تمويل ثانية خلال 7 أشهر

تعمل على ربط المصانع بالمستهلك مباشرة عبر مخازنها

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

جمعت شركة Appetito الناشئة المصرية لتوصيل البقالة 2 مليون دولار في تمويل ما قبل السلسلة أ.

وتعد تلك جولة التمويل الثانية للشركة خلال 2021، حيث جمعت 450 ألف دولار في أبريل لتمويل رأس المال الأولي أو ما يعرف بـ seed capital، والتي قادتها شركة رأس المال الاستثماري "جيدار كابيتال"، وشارك فيها Pan-African VC Golden Palm Investments وDFS Lab وبعض المستثمرين الملائكيين والمكاتب العائلية.

وتسعى آبتيتو Appetito لمعالجة أوجه القصور في سلسلة التوريد لقطاع الأغذية والمشروبات في مصر، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي شهاب مختار لـ TechCrunch، واطلعت عليه "العربية.نت".

تأثير قرار الفيدرالي الأميركي يمتد من أوروبا إلى اليابان نبض السوق الأسواق العالمية تأثير قرار الفيدرالي الأميركي يمتد من أوروبا إلى اليابان

ويبلغ حجم قطاع التجزئة في مصر، نحو 50 مليار دولار، إلا أن القطاع يعاني من التفتت بصورة كبيرة، حيث تنتقل المنتجات من الموردين إلى الموزعين إلى تجار الجملة إلى تجار التجزئة قبل الوصول للمستهلك النهائي، ما يهدر الكثير من القيمة في سلسلة التوريد، خاصة بالنسبة للمستهلكين والموردين.

وقال مختار: "نحاول تزويد العملاء ليس فقط بتجربة مريحة ولكن أيضاً بتجربة ميسورة التكلفة من خلال الحصول على المنتجات مباشرة من الشركات المصنعة وبيعها لهم مباشرة". "نعتقد أنه يمكننا تقديم تجربة مريحة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى حل أوجه القصور في سلسلة التوريد في صناعة البيع بالتجزئة".

وركزت الشركة التي تأسست في عام 2017، على توصيل البقالة. لكنها تقدم الآن مواد غير غذائية مثل مواد العناية الشخصية والمنظفات والمنتجات الورقية.

وأشار مختار، إلى أن منصته تحصل على جميع منتجاتها من كبرى شركات السلع الاستهلاكية العاملة في السوق المصري، مثل بروكتل أند جمبل، وهينكين، وكوكاكولا، وبيبسي، وكيلوجز، حيث تقوم بتخزين جميع سلعها ومنتجاتها في مستودعاتها، والتي يوجد منها حالياً 7 في القاهرة.

وبلغ عدد تنزيلات التطبيق أكثر من 100،000 تنزيل على متجر غوغل، وبلاي ستور التابع لـ أبل.

وكشف مختار، عن نمو إيرادات الشركة 6 مرات منذ أبريل، وتبحث توسيع متاجرها إلى 150 متجراً في السنوات الثلاث المقبلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً مرض غريب يؤدي لفقدان شعر الرأس.. يجب التحرك مبكراً
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
الأكثر قراءة
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل أسرة ضحية سفاح الاسماعيلية ترفض العزاء: عاوزين حقه من القاتل
احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة احذر.. هذا أكثر مشروب يعجّل بظهور علامات الشيخوخة
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي جديد سفاح الإسماعيلية.. مفاجأة مدوية كشفها تقرير الطب الشرعي
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
قبل أن تذهب
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
جبهة ثالثة داخل الإخوان تدعو لتجديد البيعة لمحمد بديع
اكتشف المزيد