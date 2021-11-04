صناعة التكنولوجيا المالية العالمية تشهد أسرع معدل نمو في 10 سنوات

شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بعضًا من أسرع معدلات النمو في استثمارات رأس المال المغامر على مدى العقد الماضي.

وكان القطاع قد سجل استثمارات قياسية عام 2018 عند 53 مليار دولار، ولكنه تجاوز هذا الرقم ليسجل 80 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بزيادة قدرها 56%.

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يعزو الخبراء هذا النمو إلى ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى زيادة الطلب على حلول التكنولوجيا المالية للقيام بالمعاملات البنكية والدفع عن بعد، نضوج الشركات العاملة في المدفوعات الرقمية وحصولها على استثمارات قياسية للتوسع عبر المناطق الجغرافية وتهافت الطلب لاستثمار رؤوس الأموال التي كانت مكبوتة نتيجة لإغلاقات الاقتصادات العالمية.

وتأخر تبني المدفوعات الرقمية من قبل الأفراد في السعودية حتى ما قبل الجائحة، وجاءت كورونا ولم تترك خياراً آخر، وبحسب استفتاء لفنتك السعودية 74% من السعوديين استخدموا منتجاً أو خدمة واحدة على الأقل من خدمات التقنية المالية خلال الـ 12 شهراً السابقة.

ومن العوامل التي دعمت هذا النمو ارتفاع عدد شركات التقنية المالية بنسبة قدرها 37% في السعودية في مختلف المجالات بما في ذلك المدفوعات، وأسواق المال، والتأمين، وحلول الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وشهدت السعودية 16 استثمارًا بين يناير وأغسطس 2021، في مجال التكنولوجيا المالية بإجمالي 157.2 مليون دولار، وهذه زيادة كبيرة من 7 استثماراته بإجمالي 7.8 مليون دولار عام 2020 و6 استثمارات بقيمة 18 مليون دولار عام 2019.

كما وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص لبنكين رقميين محليين، ليتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 1.3 مليار ريال 347 مليون دولار خلال الـ 12 شهر الماضية ومع نضوج المزيد من شركات التكنولوجيا المالية وجمعها استثمارات أكبر.

يرى الخبراء أنه سيكون هناك فرص لطرح أسهم هذه الشركات وتحقيق السيولة، وخير دليل على ذلك بيع 15% من STC Pay مقابل 200 مليون دولار إلى Western Union العام الماضي.

كذلك استحواذGulf Capital على منصة المدفوعات Geidea في السعودية، التي توفر حلول TAP ON PHONE مقابل 267 مليون دولار عام 2018.