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طرح "تداول".. إقبال كبير متوقع لهذه العوامل

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سوق السعودية

طرح "تداول".. إقبال كبير متوقع لهذه العوامل

الطرح يمكن أن يقيمها بما يصل إلى 4 مليارات دولار

العربية.نت

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توقع هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، أن تشهد أسهم "تداول" إقبالاً كبيراً عند الاكتتاب المنتظر نظرا لتحسن تداولات السوق السعودية بمتوسط يتراوح بين 7 و8 مليارات ريال يوميا، ما يشكل أرباحا جيدة لـ"تداول" كدخل رئيسي بالإضافة إلى الإدراجات وغيرها من مصادر الدخل الإضافية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت أمس الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة تداول السعودية القابضة طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مجموعة تداول السعودية"، سوف تنشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ.

هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من "مجموعة تداول" للاكتتاب العام أسواق المال سوق السعودية هيئة السوق السعودية توافق على طرح 30% من "مجموعة تداول" للاكتتاب العام

ولفت أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، إلى أن تخصيص الأسهم قد يشهد تغييرا في الهيكل كما حدث مع أرامكو، نظرا للإقبال الكبير مؤخرا من قبل المستثمرين الأفراد، وما لم يكن هناك تغيير من قبل هيئة سوق المال، سيتم تخصيص 90% للمؤسسات و10% للأفراد.

ودعا هيئة السوق إلى زيادة نسبة التخصيص للأفراد أكثر مما هو معتاد، نظراً لأهمية الشركة.

وحول الإطار الزمني للطرح المرتقب، توقع الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية ألا يتخطى الشهرين حتى تصبح الشركة جاهزة للإدراج في السوق.

وتقترب "تداول السعودية" من طرح عام أولي طال انتظاره، يمكن أن يقيمها بما يصل إلى 4 مليارات دولار (15 مليار ريال)، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر، في 6 أكتوبر 2021.

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