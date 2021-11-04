فترة عصيبة تنتظر "وول ستريت".. ما علاقة المركزي الأميركي؟

بشكل رسمي، أنهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات التحفيز التي تزامنت مع حقبة الوباء، وهي عملية يسميها المهووسون في "وول ستريت" بـ "التناقص التدريجي".

وخلال الفترة الماضية، كانت الأموال مجانية بشكل أساسي خلال العام ونصف العام الماضيين، وذلك بفضل نهج الاحتياطي الفيدرالي المزدوج للتحفيز الاقتصادي، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، أو الاستثمار الهائل في السندات التي تحافظ على العائدات بالقرب من الحضيض. وعندما يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من سياسة التحفيز، يمكن أن يزداد الاقتراض، مما يجعل الشركات تدفع أكثر، مما يعني ربحًا أقل، مما يعني أن وول ستريت ستكون في وضع صعب.

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في حين أنه قد يبدو أكاديميًا إلى حد ما، إلا أن نتائج قرار الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الأشخاص العاديين، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى شراء منزل أو إدارة شركة.

وفق شبكة "سي إن إن"، وفي مارس 2020، عندما سقط فيروس كورونا مثل قنبلة على شواطئ الولايات المتحدة، تم إغلاق الشركات، وفقد ما لا يقل عن 20 مليون شخص وظائفهم في شهر واحد، وكانت وول ستريت في حالة ذعر كاملة. في أقل من شهر، خسر مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" وهو أوسع مقياس لبورصة "وول ستريت" أكثر من 30% من قيمته.

التحكم في تدفق الأموال

في الوقت نفسه، كان الكونغرس يجادل بشدة حول ما يجب فعله للخروج من المأزق، حيث ألقى الاحتياطي الفيدرالي نفسه على رأس قنبلة كورونا لمنع الانهيار المالي والاقتصادي الكامل. لقد فعل ذلك عن طريق شراء الكثير من الديون المدعومة من قبل الحكومة. ومن دون التورط في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، فإن الشيء الذي يجب فهمه هنا هو أن جزءًا كبيرًا من مهمة البنك المركزي هو ضمان الاستقرار، وهو يفعل ذلك من خلال التحكم في مقدار الأموال المتدفقة من خلال شراء الديون، وكان الاحتياطي الفيدرالي يتحول بشكل أساسي إلى مضخة مالية.

وقد استمر في ذلك لتصل قيمة مشتريات الديون إلى حوالي 120 مليار دولار شهريًا في شكل سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ومع هذا العرض من الأموال السهلة، عاد المستثمرون من حافة الهاوية في ربيع عام 2020. وبحلول أبريل من ذلك العام بدأت سوق الأسهم في الانتعاش، حتى مع تعثر الاقتصاد الأوسع وتفاقم أزمة الصحة العامة. لكن هذا الانفصال بين وول ستريت وماين ستريت مستمر جزئيًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة بالقرب من الصفر وطمأن المستثمرين بأنه سيواصل سياسة المال الميسرة طالما كان ذلك ضروريًا لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

وكانت مشتريات الديون تلك بمثابة تدابير طارئة تم تنفيذها لتجاوز الكارثة، وكان من المتوقع دائمًا أن يتم التراجع عنها بمجرد أن يتضح أن الاقتصاد لديه زخم كافٍ للتعافي من الركود الوبائي قصير الأجل لكنه كان حاداً في عام 2020.

إنهاء عصر الأموال السهلة

النبأ السار هو أن الانتعاش الاقتصادي يتأرجح مع التوسع في توزيع اللقاحات والعودة إلى العمل واستئناف الناس لحياتهم قبل انتشار الوباء من نواحٍ عديدة. وهذا يعني أن الوقت قد حان لبنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء مشترياته من الديون أو تقليصها.

إنها عملية دقيقة، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان حذرًا حتى الآن، وفي بعض الأحيان غامضًا بشأن كيف ومتى يمكن أن يبدأ التناقص التدريجي. وسيؤدي الضغط على المكابح إلى إثارة ذعر المستثمرين، لكن عدم التباطؤ من شأنه أن يغذي التضخم.

ومن الواضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول تجنب تكرار ما يسمى بنوبة الغضب المستدقة لعام 2013. في ذلك الوقت، أثار بنك الاحتياطي الفيدرالي حالة من الذعر بمجرد ذكر خططه لتقليص مشترياته من سندات الخزانة في نهاية المطاف، وهي سياسة تُعرف بالتيسير الكمي، وهي طريقة خيالية للقول بضخ السيولة في الاقتصاد. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير الكمي ردًا على ركود عام 2008، واعتاد المستثمرون على الأموال السهلة.

في ذلك الوقت، أذهل ذكر التخفيض التدريجي المستقبلي مستثمري السندات، وبدأوا في البيع بكميات كبيرة ما تسبب في انخفاض أسعار السندات وزيادة العائدات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وتؤدي العوائد المرتفعة على السندات إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري. إنها تجعل نمو الأعمال التجارية أكثر تكلفة من خلال الاقتراض. وهذه أخبار سيئة للغاية بالنسبة للاقتصاد في حالة انتعاشه، وهو بالضبط السيناريو الذي سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنبه هذه المرة.

وأمس، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أنه سيبدأ في خفض مشتريات الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهريًا، بدءًا من هذا الشهر. وإذا حافظ على هذه الوتيرة، سينتهي البرنامج بالكامل بحلول منتصف عام 2022. ولا ينبغي أن تكون هذه الأخبار مفاجأة لـ"وول ستريت"، حيث كان البنك المركزي يشير إلى المستثمرين منذ شهور أنه سيفعل ذلك بالضبط قبل نهاية العام.