لماذا تنسحب شركات التكنولوجيا الأجنبية من الصين؟

قررت شركة ياهو Yahoo مغادرة السوق الصينية وتعليق خدماتها هناك اعتبارًا من يوم الاثنين، وسط ما تقول إنها بيئة عمل "صعبة بشكل متزايد".

قامت شركات التكنولوجيا الأجنبية بسحب أو تقليص عملياتها في البر الصيني، بعد دخول قانون صارم حول خصوصية البيانات يحدد كيفية قيام الشركات بجمع البيانات وتخزينها، حيز التنفيذ.

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ويبدو أن مثل هذه الشركات رأت أن عدم اليقين التنظيمي ومخاطر السمعة تفوق مزايا البقاء في هذه السوق الضخمة.

شركات قلصت أعمالها أو غادرت الصين

قالت شركة ياهو في بيان يوم الثلاثاء، إن خدماتها في الصين توقفت اعتبارًا من 1 نوفمبر. ويجد المستخدمون الذين يزورون موقع Engadget China الذي تديره Yahoo هذا الأسبوع إشعارًا منبثقاً يقول إن الموقع لن ينشر أي محتوى جديد.

في الشهر الماضي، قالت منصة الشبكات الاحترافية LinkedIn من مايكروسوفت، إنها ستغلق النسخة الصينية من موقعها هذا العام، وتستبدلها بصفحة بدون وظائف الشبكات الاجتماعية.

وتقول Epic Games، التي تدير لعبة الفيديو الشهيرة Fortnite، إنها ستسحب اللعبة من السوق الصينية اعتبارًا من 15 نوفمبر. وتم إطلاق اللعبة في الصين من خلال شراكة مع Tencent، أكبر شركة ألعاب صينية، والتي تمتلك حصة 40٪ في Epic.

لماذا تغادر الشركات الصين الآن؟

قانون حماية المعلومات الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر، يحد من كمية المعلومات التي يُسمح للشركات بجمعها ويضع معايير لكيفية تخزينها. ويجب على الشركات الحصول على موافقة المستخدمين لجمع البيانات أو استخدامها أو مشاركتها وتوفير طرق للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات.

كما يجب على الشركات أيضًا الحصول على إذن لإرسال معلومات المستخدمين الشخصية إلى الخارج.

ويرفع القانون الجديد تكاليف الامتثال، ويزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للشركات الغربية العاملة في الصين. كما يمكن تغريم الشركات التي يتم ضبطها وهي تنتهك القواعد بما يصل إلى 50 مليون يوان (7.8 مليون دولار) أو 5٪ من إيراداتها السنوية.

قام المنظمون الصينيون بقمع شركات التكنولوجيا، سعياً منهم للحد من نفوذها ومعالجة الشكاوى من أن بعض الشركات تسيء استخدام البيانات والانخراط في تكتيكات أخرى تضر بمصالح المستهلكين.

يأتي تقليص النشاط والمغادرة أيضًا في وقت تتصارع الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا والتجارة. وقد فرضت واشنطن قيودًا على شركة Huawei العملاقة لمعدات الاتصالات وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، زاعمة أن لها علاقة مع الجيش والحكومة الصينية.

كما تشعر الشركات المحلية بالضيق، حيث تواجه شركات التجارة الإلكترونية مثل علي بابا غرامات. ويقوم المنظمون بالتحقيق مع بعض الشركات، وقد فرضوا قواعد صارمة تؤثر على شركات الألعاب مثل NetEase و Tencent.

عقبات أخرى

تدير الصين ما يُعرف باسم "جدار الحماية العظيم" Great Firewall الذي يستخدم القوانين والتقنيات لفرض الرقابة. ويجب حذف المحتوى والكلمات الرئيسية التي تعتبر حساسة سياسياً أو غير مناسبة من الإنترنت. كما يجب على الشركات مراقبة منصاتها الخاصة، وحذف المنشورات وجعل الكلمات الرئيسية الحساسة غير قابلة للبحث.

ولطالما تم حظر شبكات التواصل الاجتماعي الغربية مثل Facebook و Twitter بواسطة Great Firewall، ولا يمكن الوصول إليها بشكل عام من قبل الأشخاص في البر الصيني.

قال فرانسيس لون، الرئيس التنفيذي لشركة GEO Securities Limited في هونغ كونغ: "وضعت الصين سياسة شديدة القسوة تحكم مشغلي الإنترنت، وتخبرهم بما يجب عليهم فعله، وخاصة ما لا يجب فعله"، بحسب أسوشييتد برس.

وأضاف: "أعتقد أن السؤال يعود إلى الجدوى من العمل كشركة أجنبية في الصين بمثل هذا العائد المحدود، وهذه المسؤولية الثقيلة".

من جانبه، قال مايكل نوريس، مدير استراتيجية البحوث في شركة الاستشارات AgencyChina ومقرها شنغهاي، إن تكاليف الامتثال سترتفع أكثر.

وقال: "خروج Fortnite ضار بشكل خاص، لأنه يظهر عدم وجود شراكة واستثمار وثيقين مع Tencent كافيين لإنجاح دراسة الجدوى".

تواجه شركات التكنولوجيا الأجنبية العاملة في الصين أيضًا ضغوطاً من أسواقها المحلية. وقد انتقد بعض المشرعين الأميركيين رقابة LinkedIn على ملفات الصحافيين الأميركيين في الصين. وفي عام 2007، تعرضت شركة ياهو لانتقادات شديدة لتسليمها معلومات عن منشقين صينيين إلى الحكومة الصينية، مما أدى في النهاية إلى سجنهم.

ماذا يعني هذا لمستخدمي الإنترنت في الصين؟

ظهرت البدائل الصينية على مر السنين لملء الفراغ الذي خلفته منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، التي تخلت عن العمل في ظل جدار الحماية العظيم.

بدلاً من Google، محرك البحث الأكثر شهرة في الصين هو Baidu. وتُستخدم تطبيقات المراسلة مثل WeChat بدلاً من WhatsApp أو Messenger. كما تعد Weibo، منصة التدوين الصغيرة، أقرب معادل لـ Twitter، مع أكثر من 560 مليون مستخدم صيني.

وما لم يستخدموا شبكة افتراضية خاصة (VPN) لإخفاء حركة المرور على الإنترنت والموقع والتحايل على قيود الويب، فإن الصينيين لديهم خيارات أقل للشبكات الاجتماعية، والوصول إلى المحتوى، ومن المرجح أن يلجأوا إلى البدائل المحلية الخاضعة للرقابة الصارمة.