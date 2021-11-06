بعد دواء كورونا.. أسهم فايزر تقفز وسط موجة صعود للأسهم الأميركية

سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا قياسيا آخر الجمعة محققا أسبوعا من المكاسب القوية بعد تقرير الوظائف الأميركي القوي وبيانات إيجابية لأقراص فايزر التجريبية المضادة لكوفيد-19.

وأظهر تقرير وزارة العمل زيادة معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في أكتوبر /تشرين الأول مع انحسار الرياح المعاكسة من زيادة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف.

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وأوقفت تجربة أقراص فايزر التجريبية المضادة لكوفيد-19 في وقت مبكر بعد أن ثبت أن الدواء يقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين للإصابة بأعراض خطيرة لكورونا بنسبة 89% وقفزت أسهم شركة فايزر.

وطبقا لبيانات أولية ارتفع ستاندرد أند بورز 500 16.34 نقطة أو 0.35% ليغلق على 4696.40 نقطة في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 26.72 نقطة أو 0.17% إلى 15967.02 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 197.25 نقطة أو 0.55% إلى 36321.48 نقطة.