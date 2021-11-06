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بعد دواء كورونا.. أسهم فايزر تقفز وسط موجة صعود للأسهم الأميركية

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A 3D printed Pfizer logo is placed near medicines from the same manufacturer in this illustration taken September 29, 2021. (File Photo: Reuters)
فايزر
وول ستريت

بعد دواء كورونا.. أسهم فايزر تقفز وسط موجة صعود للأسهم الأميركية

الدواء يقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89%

دبي - العربية.نت

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سجل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ارتفاعا قياسيا آخر الجمعة محققا أسبوعا من المكاسب القوية بعد تقرير الوظائف الأميركي القوي وبيانات إيجابية لأقراص فايزر التجريبية المضادة لكوفيد-19.

وأظهر تقرير وزارة العمل زيادة معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في أكتوبر /تشرين الأول مع انحسار الرياح المعاكسة من زيادة إصابات كوفيد-19 خلال الصيف.

وأوقفت تجربة أقراص فايزر التجريبية المضادة لكوفيد-19 في وقت مبكر بعد أن ثبت أن الدواء يقلل فرص دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين للإصابة بأعراض خطيرة لكورونا بنسبة 89% وقفزت أسهم شركة فايزر.

وطبقا لبيانات أولية ارتفع ستاندرد أند بورز 500 16.34 نقطة أو 0.35% ليغلق على 4696.40 نقطة في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 26.72 نقطة أو 0.17% إلى 15967.02 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 197.25 نقطة أو 0.55% إلى 36321.48 نقطة.

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