عضو مجلس إدارة في شركة فايزر.. يتوقع موعد نهاية كورونا في أميركا

قال عضو مجلس إدارة شركة فايزر، الدكتور سكوت جوتليب، إن جائحة كورونا يمكن أن تنتهي في الولايات المتحدة بحلول الوقت الذي تدخل فيه قاعدة "لقاح مكان العمل"، والتي أقرها الرئيس الأميركي جو بايدن، حيز التنفيذ في أوائل يناير.

وتشمل متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية التي تبدأ في 4 يناير، أي شركة تضم 100 موظف على الأقل، حيث يجب أن يحصل حوالي 84 مليون عامل في القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من مودرنا أو فايزر أو جرعة واحدة من جونسون أند جونسون بحلول ذلك التاريخ، أو سيطالبون بإجراء اختبارات منتظمة للفيروس.

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وقال جوتليب، وهو أيضاً مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء: "بحلول 4 يناير، قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل في ما يتعلق بالولايات المتحدة بعد اجتياز سلالة دلتا من فيروس كورونا، وسنكون في مرحلة أكثر أماناً من هذا الفيروس".

ويجب على جميع الشركات التي تمتثل لقواعد إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA الجديدة أيضاً أن تبدأ في فرض إلزامية ارتداء الأقنعة داخلياً للموظفين غير الملقحين اعتباراً من 5 ديسمبر.

وفيما لا تفرض إرشادات OSHA أن تدفع الشركات مقابل اختبارات كوفيد أو الأقنعة لموظفيها، إلا أن أي شركة يتم ضبطها وهي تتهرب من القواعد قد تواجه غرامات تتراوح بين 13653 دولاراً و136532 دولاراً لعدم الامتثال المتعمد.

وجاءت تعليقات جوتليب، في أعقاب بيانات من شركة فايزر، والتي أشارت إلى أن علاجها عن طريق الفم ضد فيروس كورونا، أثبت فاعلية بنسبة 89% لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.