"المباني الكويتية" للعربية: توقيع عقد مشروع "أفنيوز الرياض" خلال أيام 

قال الرئيس التنفيذي لشركة المباني الكويتية، خالد الشريعان، إنه من المتوقع افتتاح مجمع الأفنيوز في مدينتي الرياض والخبر بالسعودية خلال 4 سنوات.

وأضاف الشريعان في مقابلة مع "العربية"، أنه تم الانتهاء من تصميم "أفنيوز الرياض" وخلال الأيام القادمة سيتم التوقيع مع المقاول الرئيسي للمشروع.

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وأشار الشريعان إلى التوقيع أيضا خلال أيام مع مقاول الحفر لمشروع أفنيوز الخبر.

وأوضح أنه في نفس الوقت تبدأ الشركة في تطوير المرحلة الثانية لأفنيوز البحرين.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن حجم الخصومات على مجمع الأفنيوز في الكويت بلغت 40 مليون دينار في العام الماضي.

وقال الشريعان: "الإيرادات المتوقعة للعام الحالي تقترب من إيرادات العام 2019 أي قبل جائحة كورونا"، متوقعا نموا أفضل بالأرباح الصافية خلال الربع الرابع وفي العام المقبل.

وحول ما إذا تم رفع الخصومات لتعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا، كشف الرئيس التنفيذي لـ "المباني الكويتية" أن الشركة قامت بذلك بالفعل، وهناك تعديلات في بعض المناطق المعينة التي تشهد انخفاضا في الزوار مقابل زيادة في مناطق أخرى، مضيفا: "بمحصلة عامة ارتفعت الإيرادات إلى مستويات 2019".

ولفت إلى أن عدد زوار مجمعات أفنيوز قبل الجائحة وصل إلى 36 مليون زائر سنويا، أما العام الماضي انخفض بنسبة 50% إلى 19 مليون زائر نتيجة لغلق المجمعات بسبب الجائحة.

وتوقع أن يشهد العام الحالي وصول عدد زوار مجمع الأفنيوز إلى 32 مليون زائر، موضحا أن نسبة الإشغال لمجمعات الأفنيوز 95% وهي الأعلى في تاريخ الشركة.

وتابع: "انتهينا من 4 مراحل لمجمعات الأفنيوز في الكويت واستهلكنا مخزون الأراضي، ولدينا مشروع في مدينة جابر الأحمد بدأنا الأعمال فيه لإنشاء 270 وحدة سكنية ومجمع تجاري يحتوي على 104 آلاف متر مربع كمساحات تأجيرية، كما ننافس على مزايدة بنظام POT في مدينة صباح الأحمد لم تنته حتى الآن".

ارتفعت أرباح شركة المباني بنسبة 80% لتصل إلى 14.2 مليون دينار في الربع الثالث من 2021. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع ربحية العمليات نتيجة لتقليص الخصومات المقدمة لمستثمري الوحدات في مشروع الأفنيوز.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة ناهزت 42% لتصل إلى أكثر من 25 مليون دينار.