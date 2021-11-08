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ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ.. هذه اللعبة في الصدارة

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ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً في التاريخ.. هذه اللعبة في الصدارة

تم إطلاقها للمرة الأولى في عام 1984

دبي - العربية.نت

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جرى إطلاق أحدث إصدار من امتياز لعبة الفيديو الشهيرة كول أوف ديوتي Call of Duty عالمياً على جميع المنصات يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعد حدثاً هاماً في عالم ألعاب الفيديو، خاصةً بعدما تقدمت اللعبة إلى المراكز الثلاثة الأولى الأكثر مبيعاً في التاريخ، متفوقة على العديد من الألعاب الشهيرة مثل فيفا، وبوكيمون.

وتصدر الترتيب وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت"، لعبة الفيديو الشهيرة ماريو بـ 681 مليون عملية بيع، والتي تم إطلاقها للمرة الأولى في عام 1984 على أجهزة أتاري، والتي يمتلك الامتياز الخاص بها شركة نينتيدو اليابانية، فيما حلت لعبة تيتريز Tetris الكلاسيكية في المرتبة الثانية بأكثر من 495 مليون عملية بيع.

واعتباراً من أبريل 2021، سجلت كول أوف ديوتي أو ما يعرف بالعربية "نداء الواجب" أكثر من 400 مليون عملية بيع، مما جعلها تتقدم على الألعاب الأسطورية مثل Pokémon وGrand Theft Auto، ولعبة كرة القدم الشهيرة فيفا المملوكة لشركةEA Games.

فيما تتنافس كول أوف ديوتي مع لعبة Battlefield الخاصة بشركة EA، والتي سجلت مبيعاتها حوالي 85 مليون وحدة.

ألعاب الفيديو الأكثر مبيعا
ألعاب الفيديو الأكثر مبيعا
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