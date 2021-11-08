بيزوس يبيع أسهماً بـ 3.3 مليار دولار في أمازون خلال أسبوع!

باع الملياردير المؤسس لشركة أمازون، جيف بيزوس، أسهما بقيمة 1.3 مليار دولار يوم الجمعة، أضيفت إلى مبيعات بلغت حوالي ملياري دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وباع ثاني أغنى شخص في العالم ما مجموعه 391550 سهماً بموجب خطة بيع مرتبة مسبقاً، وفقاً لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات، حيث ترفع عملية البيع الأخيرة قيمة أسهم أمازون التي باعها بيزوس هذا العام إلى 9.9 مليار دولار.

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وتبلغ حصة بيزوس، في شركة أمازون نحو 10%، فيما تبلغ ثروته 202.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وكان الهدف من عمليات البيع تمويل شركته الخاصة للصواريخ بلو أوريغين Blue Origin، ومؤخراً عمله الخيري، باستخدام جزء من ثروته في أمازون.

وجاءت الجولة السابقة من المبيعات هذا الأسبوع بعد أن تعهد بالتبرع بمبلغ ملياري دولار لجهود صندوق بيزوس للأرض لاستعادة الطبيعة وتحويل أنظمة الغذاء. وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه العام الماضي، وقال إنه سيبدأ بتمويل قدره 10 مليارات دولار.

واستقال مؤسس أمازون من منصبه كرئيس تنفيذي في 5 يوليو، وسلم زمام الأمور إلى آندي جاسي، الرئيس السابق لأعمال الحوسبة السحابية في أمازون.

ونمت ثروة بيزوس منذ تنحيه، حيث ارتفعت من حوالي 180 مليار دولار في ذلك الوقت مع استمرار ارتفاع أسهم أمازون.