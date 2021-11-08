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تقلب كبير في ترتيب أثرياء الصين.. هؤلاء الأغنى في 2021

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تقلب كبير في ترتيب أثرياء الصين.. هؤلاء الأغنى في 2021

أغنى شخص في الصين بالمرتبة الـ 19 في قائمة أثرياء العالم

دبي - العربية.نت

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كشفت أحدث قائمة للأثرياء نشرها معهد هورون للأبحاث عن أغنى الأشخاص في الصين في عام 2021، عن تصدر الملياردير الجديد تشونغ شانشان، للترتيب والذي يمتلك إمبراطورية المياه المعبأة والمشروبات Nongfu Spring، والذي طرح شركته للاكتتاب العام في عام 2020.

وأظهرت القائمة تحولا كبيرا في ترتيب أثرياء الصين، حيث لم يكن تشونغ الملياردير الوحيد الذي تخطى أغنى رجل في الصين العام الماضي، مؤسس شركة علي بابا، جاك ما. حيث نمت ثروة، مؤسس شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، تشانغ يامينغ، سريعاً مع ثروة تقدر بـ 52.8 مليار دولار، بعدما ارتفعت بنحو 40 مليار دولار منذ 2019.

فيما جاء تشينغ يوكوين، من شركة CATL لصناعة البطاريات في المرتبة الثالثة، بعدما نمت ثروته بشكل سريع إلى 49.7 مليار دولار، حيث أضاف 43.3 مليار دولار إلى ثروته خلال عامين فقط.

أثرياء الصين
أثرياء الصين

وعلى الرغم من مكاسب الثروة المتواضعة، تقدم بوني ما هواتينج، الرئيس التنفيذي لشركة تينسنت، أيضاً على المؤسس المشارك لـ "علي بابا"، الذي كان من أوائل رجال الأعمال الذين تأثروا بحملة الصين الصارمة على شركات التكنولوجيا.

وأضاف ما بين عامي 2019 و2021، ما يقدر بـ 600 مليون دولار فقط إلى ثروته.

يذكر أن الملياردير المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يتصدر قائمة مليارديرات العالم، بثروة قد تكون الأعلى في التاريخ، تبلغ 320 مليار دولار، وفقاً لبيانات فوربس، فيما يحتل أغنى شخص في الصين المرتبة الـ 19 في قائمة أثرياء العالم، بثروة صافية تبلغ 66.3 مليار دولار.

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