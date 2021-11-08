سهم سوق دبي المالي يقفز 97% في 6 جلسات

يواصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاته القوية منذ أن تم الإعلان عن قرارات إمارة دبي التي تستهدف تنشيط السوق المالية الفترة المقبلة.

وكان سهم سوق دبي المالي، من أكثر الأسهم استفادة من تلك القرارات إذ شهد ارتفاعا بنسبة 97% منذ بداية الشهر الجاري وحتى منتصف جلسة اليوم الاثنين، بعد أن وصل إلى 2.03 درهم محققا ارتفاعا جاوز 11% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات ونصف.

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يأتي ذلك في الوقت الذي حقق في مؤشر السوق ارتفاعا بلغت نسبته 8.5% منذ بداية الشهر الجاري وحتى منتصف جلسة اليوم.

وفي مطلع نوفمبر الجاري، اعتمدت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي توجهات تستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم، بجانب إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي.

اعتمدت اللجنة إطلاق صندوق صانع للسوق بقيمة ملياري درهم، وآخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج بالسوق المحلية.

وقال علي تقي رئيس قسم الأسهم في رسملة للاستثمار، إن القرارات التي جرى الإعلان عنها كلها تصب في صالح تحسن مستويات السيولة، وهو العامل الاساسي في تقييم أداء شركة سوق دبي المالي.

وأوضح في حديثه مع "العربية" أن الجزء الأكبر في ارتفاعات سهم الشركة مقنع وصحيح.

وأشار إلى أن إدراج الشركات الحكومية في سوق دبي سيزيد نشاط السوق، ويعكس بصورة كبيرة الحركة الاقتصادية على أداء سوق المال، وذلك بجانب الطرح المزمع للشركات العائلية.

وتوقع أن يستمر سهم سوق دبي المالي في الارتفاع، وألا يمر بمرحلة تصحيح في الفترة المقبلة.