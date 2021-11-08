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كيف تتحرك أسعار العملات عالمياً؟

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اقتصاد

كيف تتحرك أسعار العملات عالمياً؟

التوقعات تشير إلى تأخر المركزي الأوروبي في رفع الفائدة

دبي - العربية.نت

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قال كبير محللي الأسواق في fxprimus دانيال تقي الدين، إن الذي يحرك سوق العملات حاليا هي السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم.

وأضاف تقي الدين في مقابلة مع "العربية"، أن الأسواق تترقب أيا من البنوك المركزية سيقوم برفع الفائدة أولا، وبالتالي ستستفيد عملته.

وأوضح تقي الدين، أن هناك تناغما مع الأسواق في الأسبوع الماضي بعد إعلان المركزي الأميركي خططا لخفض برنامج شراء الأصول والذي يستمر حتى منتصف العام المقبل، ثم بعدها سيبحث في معدل الفوائد.

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وذكر أن السوق حاليا يسعر رفع الفائدة مرتين من قبل الفيدرالي في السنة المقبلة، رغم أن هذا الرفع لا تعكسه اجتماعات الفيدرالي السابقة.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى تأخر المركزي الأوروبي في رفع الفائدة، بغرض دعم الاقتصاد الأوروبي على نحو أكبر وربما نشهد رفع فائدة في عام 2023 وليس عام 2022 حسب التصريحات الأخيرة.

وحول إمكانية بيع الملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك، حصة من أسهمه في تسلا، قال تقي الدين: "إن الموضوع حساس جدا لسهم تسلا خاصة أنه ارتفع بنسب كبيرة خلال فترة انخفاض الفائدة".

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