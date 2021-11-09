توقعات بمواصلة نمو الاقتصاد السعودي في الربع الرابع من 2021

قال الخبير الاقتصادي، محمد العنقري، إنه بعد تحقيق معدل نمو للاقتصاد السعودي 6.8% في الربع الثالث من العام الجاري، يجب النظر إلى فصلين متتاليين للتأكد من نمو الاقتصاد بوتيرة تحقق الفائدة، وإذا حقق الاقتصاد السعودي، نمواً في الربع الرابع من 2021، فوق 6% يعني هذا أننا نسير في الطريق الصحيح وأن هناك نشاطا كبيرا في جميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف العنقري، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن نتائج القطاع غير النفطي إيجابية وأيضا قطاع الأنشطة الحكومية بسبب عودة العمل الحضوري وليس العمل عن بعد.

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وأوضح أننا مازلنا في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا ولا نزال نراقب تطورات الجائحة وسط مؤشرات منظمة الصحة العالمية بنتائج إيجابية متوقعة تجاه مواجهة المرض في النصف الأول من 2022، ولذلك يجب النظر إلى الأنشطة الاقتصادية بحذر، ويمكن حينها تقييم الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود حركة إيجابية في جميع الأنشطة بعد فتح الاقتصاد لا سيما النشاط الكبير في قطاع التجزئة، الذي يضم نحو 730 نشاط عادت للعمل، وأيضاً يستمر النشاط في العقود الحكومية من ناحية صندوق الاستثمارات العامة في المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر، وأيضاً لعب قطاع الإسكان دوراً في حركة ونشاط الاقتصاد.

وقال محمد العنقري، إن الميزانية السعودية حققت فائضاً في الربع الثالث من العام الحالي، وسط تحقيق نتائج إيجابية في القطاع غير النفطي ايجابي مع فتح النشاط وأيضا قطاع الخدمات الحكومية.

وتوقع العنقري، استمرار الأداء الإيجابي في الربع الرابع من 2021، مع استمرار زيادة إنتاج النفط بحسب خطة "أوبك+" وأيضاً الإنفاق الاستثماري من خلال الأذرع الاستثمارية للدولة قائم ومستمر مع وجود حالة من النشاط في الإقراض للقطاع السكني بجانب نشاط قطاع الترفيه وغيره من الأنشطة.

أوضح أن كل تلك العوامل تدل على أننا سنحقق نتائج إيجابية، وتعطي مؤشرات أن نتائج الربع الرابع ستكون جيدة.